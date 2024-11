Non, LaMelo Ball ne s’est pas levé un beau matin en se décidant à déclarer sa flamme pour les Suns de Phoenix. Ce nouveau coloris « Phoenix » est en fait l’une de ses marques de fabrique puisque le Phénix fait partie des motifs qui habillent ses chaussures signatures depuis le début de la collection « MB » avec Puma.

Le meneur des Hornets ne déroge pas non plus à sa ligne de conduite en matière de coloris avec une tige multicolore. Celle-ci s’articule entre orange, rouge et jaune. Le Phénix apparaît en bleu à l’avant du pied et en bleu et violet sur la languette, assortie d’une inscription « VIP ». Le talon est ici complété par un « Rare » enflammé bleu.

La MB.04 « Phénix » est annoncée pour le 6 décembre aux Etats-Unis pour le prix de 125 dollars.

Notre verdict de la MB.04 Puma a progressivement su ériger la marque « MB » au rang de référence et avait frôlé la perfection avec la sortie de la MB.03, coup de cœur Basket USA de la saison dernière. Il n’était donc pas question de chambouler une formule qui a fait ses preuves, répondant à toutes les caractéristiques techniques, en termes d’adhérence, d’amorti, de confort mais aussi de maintien. Cette 4e version de la chaussure de LaMelo Ball n’apporte que peu d’innovations, reprenant la même semelle et un design similaire, sur lequel les finitions ont été revues. Le modèle n’en reste donc pas moins exceptionnel, surtout au regard de son prix, mais l’effet de surprise a tendance à s’estomper. Cette MB.04 pourrait alors parachever la fin d’un cycle par un dernier gros succès, avant de plancher vers de toutes nouvelles trajectoires pour la suite de sa ligne signature.

