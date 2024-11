Trae Young gaspille toujours trop de ballons

Lors de ce déplacement à Portland, les Hawks ont perdu pas moins de 25 ballons ! C’est énorme évidemment et ça plombe l’attaque mais aussi la défense d’Atlanta puisque les Blazers vont en profiter pour inscrire 32 points avec ces possessions gâchées. Parmi les moins économes, on retrouve Jalen Johnson (7) ainsi que Dyson Daniels et Trae Young (6 chacun).

C’est désormais une mauvaise habitude pour ce dernier, qui avait déjà perdu 6 ballons contre les Wizards et les Bulls…

« Je dois mieux lire les situations. Je ne peux pas perdre six ballons. Je dois faire plus attention », reconnaît le meneur de jeu des Hawks, qui pense aussi au collectif. « On doit faire mieux aussi quand je suis pris à deux. Quand on se retrouve en situation de quatre-contre-trois, on doit marquer davantage. Comme ça, ils arrêteront les trappes et ce sera mieux. »

Le joueur qui perd le plus de ballons

Trae Young a effectivement été pris à deux par les Blazers, mais aussi mis sous pression par Toumani Camara (4 interceptions), qui n’a pas hésité à venir le chercher dès la remise en jeu.

Quin Snyder a donc décidé de donner la balle aux autres joueurs, comme Keaton Wallace pendant dix minutes, pour soulager son All-Star. « Le travail qu’il a fourni s’est vu sur le terrain. Il est à l’aise », commente Trae Young en parlant de son coéquipier.

Ça a bien marché pour permettre aux Hawks de revenir, après un troisième quart-temps totalement raté, mais la star d’Atlanta ne parviendra pas à faire la différence dans le « money time ». Contrairement à Shaedon Sharpe.

Ces 18 ballons perdus en trois matches font de Trae Young le mauvais élève de la ligue dans ce domaine, car avec 4.7 ballons perdus de moyenne depuis le début de saison, il partage la première place avec Cade Cunningham.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 12 36 38.1 34.2 89.0 0.9 3.1 4.0 11.3 2.0 1.2 4.7 0.2 23.4 Total 419 34 43.5 35.4 87.3 0.7 2.9 3.6 9.6 1.7 1.0 4.2 0.2 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.