Hugo Besson cartonne en Turquie

Il y a quatre ans, Hugo Besson avait lancé sa carrière en professionnel sous les couleurs de Saint-Quentin (Pro B) en réalisant un carton pour sa toute première sortie sur le parquet de Fos-sur-Mer, avec 28 points dont un incroyable 6/6 à 3-points dans le dernier quart-temps.

Le fils de Jean-Paul Besson a fait du chemin depuis puisqu’il a connu l’Australie et les New Zealand Breakers avant d’être drafté par les Bucks. Malgré un passage en Summer League, il n’a jamais foulé un parquet NBA, mais il est devenu un vrai « globe-trotter » avec un passage par la France avec les Metropolitans 92 de Victor Wembanyama, la Serbie (KK FMP), l’Italie (Varèse) et donc la Turquie cette saison, sous le maillot de Manisa. Une formation qui dispute la BCL et où il fait notamment équipe avec Saben Lee et Javon Freeman-Liberty, et bientôt Brodric Thomas.

Sur le podium des meilleurs scoreurs du championnat

Après avoir débuté la saison par six défaites en championnat, Manisa a décroché sa première victoire ce week-end sur le parquet du Türk Telekom de Yoan Makoundou, et Hugo Besson y a été pour beaucoup en signant son record en carrière à 37 points à 7/10 à 3-points, 4 rebonds et 3 passes pour permettre aux siens de l’emporter 85-80 !

Le Türk Telekom menait pourtant encore de 7 points à 8 minutes de la fin (64-57), moment choisi par Hugo Besson pour prendre feu en scorant 18 des 28 derniers points de son équipe. Une performance qui le place sur le podium des meilleurs scoreurs du championnat avec 20.7 points par match, derrière Yannick Franke et Jordan Nwora.

Contrairement à Yoan Makoundou, Hugo Besson ne fait toutefois pas partie de la première liste de Frédéric Fauthoux pour participer aux matchs de qualifications à l’Eurobasket 2025 avec l’Equipe de France, face à Chypre.