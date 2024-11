« Blue Arrow », plus qu’une célébration pour Jamal Murray

Sponsorisé par New Balance depuis 2020, Jamal Murray s’est fait un nom en NBA avec le titre de champion en 2023 en guise d’ultime accomplissement. À ses côtés, son sponsor a accompagné sa progression en le mettant régulièrement à l’honneur, non pas par la création d’une chaussure signature mais par des coloris « Blue Arrow » sur lesquels figurent la flèche d’un arc pour rappeler sa célébration. Pour le meneur des Nuggets, c’est une marque d’attention qu’il apprécie.

« C’est ça le rêve, mettre l’image que tu as dans ta tête sur une chaussure que tu peux porter, l’image que vous avez de moi [célébrant avec une flèche imaginaire] dans une chaussure que je porterai sur le terrain. C’est une histoire dans l’histoire », a-t-il confié pour The Boardroom.

Pour Jamal Murray, le fait de voir une chaussure New Balance avec son logo personnalisé le renvoie à son enfance, celle d’un passionné de basket, qui a pris Derrick Rose pour modèle et s’est donné pour objectif d’atteindre les mêmes sommets. Si un sponsor pouvait mettre son histoire en lumière, c’est aussi bien. Et c’est ce qui s’est passé.

« Ce sont tous ces trucs auxquels tu penses quand tu es un enfant. J’ai regardé Derrick Rose avoir sa propre chaussure signature, comment il jouait, et l’attention qu’il apportait à ses chaussures, parce que c’était fait pour lui et pour aller avec sa façon de jouer. Tout cela fait que, maintenant, je réalise ces moments où je joue bien, à quoi ça peut ressembler et ce que ça peut signifier pour les jeunes », a-t-il ajouté.

Ambassadeur de luxe de la TWO WXY V5

Ces dernières années, il a bénéficié de coloris en son honneur, mais aussi d’un pack « Player Edition » comprenant une New Balance 2002R et la TWO WXY V4, en bleu et blanc. Une attention qui a particulièrement touché le meneur des Nuggets.

« C’est incroyable, ce partenariat que nous avons bâti. Je peux toujours échanger avec eux. C’était vraiment cool d’avoir aussi une chaussure à porter en dehors du basket. Peu de joueurs en ont une. En soi, c’est quelque chose d’énorme pour moi. Avec mon père, on a eu la chance de la créer. C’était fun », a-t-il glissé. « Ils sont venus à Denver, on s’est mis dans une salle de conférence et on a commencé à travailler, choisir les thèmes, les textures, les détails. On s’est beaucoup investi dans ce qu’on voulait voir naître et je suis heureux du résultat ».

Cette saison, c’est avec la TWO WXY V5 qu’il joue, avec là encore un coloris à son effigie, baptisé « Bullseye », et New Balance peut compter sur lui pour en faire la meilleure promotion.

« Elle est vraiment confortable, ce qui est la partie la plus importante pour une chaussure. L’adhérence et la traction me permettent d’aller où je veux, quand je veux. C’est l’une des choses les plus importantes pour moi, et je suis impatient de porter tous ces nouveaux coloris cette saison. Nous nous améliorons à chaque modèle, tant au niveau des couleurs que de la chaussure ».

Un archer devenu roi du tir « clutch »

La célébration « Blue Arrow » lui va plutôt bien. C’est aussi une façon de se démarquer que New Balance a bien sûr exploité pour faire parler du meneur canadien. Il y a le « Silence The Crowd » de LeBron James, le « Night Night » de Stephen Curry, et donc le « Blue Arrow » de Jamal Murray. Là encore, l’histoire de cette marque de fabrique remonte à sa jeunesse et à ses années à l’université, lorsqu’il s’est mis tout le campus de Kentucky dans sa poche.

« Cela a commencé quand j’étais à l’université. Pendant mes six mois à l’université, j’ai commencé à faire la célébration « Blue Arrow » (le nom faisant référence à la couleur bleue du maillot des Kentucky Wildcats, et donc à la flèche), mon pote et moi. Je tirais une flèche et il faisait la réaction, en faisant semblant de tomber, de recevoir une balle dans le cœur, et certains de mes coéquipiers le ramenaient à la vie, et c’est comme ça que ça a pris de l’ampleur dans toute l’université », s’est-il remémoré. « Quand je suis arrivé dans la ligue, je le faisais après chaque 3-points. Ensuite, j’ai commencé à ne le faire qu’après les gros tirs. Ensuite, je ne l’ai pas fait pendant un an ou deux après ma rupture du ligament croisé antérieur du genou. Maintenant, c’est reparti. J’ai vu quelques gars le faire dans le monde du football. Il y a aussi des gars dans la ligue qui le font, comme Wesley Matthews. Je pense que je l’ai perfectionné ».

Au fil des années, Jamal Murray a développé et cultivé ce côté « clutch » qui a emmené Denver jusqu’au titre.

« Il ne doit pas y avoir de peur. Pas de « Et si ? » ou « Que va-t-il se passer ? », a-t-il expliqué au niveau de l’état d’esprit à avoir dans ces moments importants. « Ce sont les meilleurs moments, pas seulement dans le sport, mais aussi dans la vie, quant tu penses à ce qui va arriver, les répercussions ou les conséquences. Il faut être à l’aise dans son basket. Je veux toujours prendre ses tirs. Quand tu es gamin, tu rêves de ces tirs, et tu veux transposer ça dans la vraie vie. Quand ce moment arrive, j’essaie toujours d’en profiter au maximum et de vivre le moment pleinement. Tout ça vient de l’amour pour ce jeu, et de la volonté de faire ça depuis le plus jeune âge ».

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.2 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 11 37 39.7 33.8 85.0 0.5 3.9 4.4 6.0 1.8 1.3 2.2 0.6 17.9 Total 480 31 45.1 37.9 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.