New Balance célèbre Jamal Murray avec deux modèles « Player Edition »

Comme pour Kevin Durant avec la KD 17, New Balance avait sans doute imaginé une promotion en grande pompe pour accompagner le potentiel « back-to-back » des Nuggets de Jamal Murray afin de mettre en valeur les deux coloris « Player Edition » de la New Balance 2002R et de la TWO WXY V4, sortis jeudi sur le sol nord-américain. Mais Denver n’a finalement pas été au rendez-vous de la finale de la conférence Ouest, éliminé par Minnesota au tour précédent.

La marque américaine avait en plus opté pour deux coloris symbolisant l’attachement de Jamal Murray à la franchise du Colorado avec deux modèles aux couleurs historiques de l’équipe des Rocheuses, en blanc et bleu ciel.

La New Balance 2002R penche entre le blanc, gris et beige pour sa tige avec de légères finitions en bleu ciel. C’est l’inverse pour la magnifique TWO WXY V4 principalement bleu ciel avec quelques touches de blanc, pour faire ressortir les logos notamment, comme celui de Jamal Murray sur le talon. L’inscription « Jamal Murray Player Edition » figure sur les semelles de propreté des deux modèles.

La New Balance 2002R « Jamal Murray » est actuellement disponible à 145 dollars aux Etats-Unis et au Canada. La TWO WXY V4 est à 120 dollars.

(Via SneakerNews)