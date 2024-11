Un dernier coup de sifflet difficile à digérer pour Doc Rivers

« C’est ma douzième année en NBA. Règle numéro 1 : ne gaspille pas ton argent. Règle numéro 2 : n’oublie pas la règle numéro 1. Donc je ne ferai aucun commentaire là-dessus ». Giannis Antetokounmpo a su garder le sourire et s’éviter une amende en bottant en touche lorsqu’on lui a demandé son ressenti sur l’action et sa « faute » qui a fait basculer le match en faveur des Hornets.

Doc Rivers n’a pas su en faire autant, mettant la responsabilité des arbitres sur la table lors de son passage en conférence de presse. Comment aurait-il pu se retenir alors que la faute imputée à Giannis Antetokounmpo sur LaMelo Ball à sept secondes de la fin était tout simplement inexistante ?

Surtout, c’est la deuxième fois en deux matchs que ses Bucks doivent composer avec un coup de sifflet particulièrement sévère, Giannis Antetokounmpo ayant déjà été sanctionné à la dernière seconde, face aux Pistons, pour un contact très discutable. Ce soir-là, Ron Holland II avait manqué ses deux lancers et Milwaukee avait finir par l’emporter en prolongation. Hier, les Hornets de LaMelo Ball ont eux parfaitement profité de la chance offerte.

« J’ai trouvé que les arbitres avaient fait une erreur sur la dernière action. C’est la deuxième fois de suite maintenant qu’un coup de sifflet incorrect a été prononcé sur la dernière action », a-t-il lancé. « LaMelo Ball est tombé. Il est juste tombé. Personne n’était près de lui. Il a glissé tout seul. On aurait récupéré le ballon et le match était terminé. C’est donc la deuxième fois que nous sommes victimes d’une décision erronée. Nous avons eu de la chance à Detroit, le gamin a manqué deux lancers francs. Ce soir, LaMelo Ball a réussi les siens ».

Le mea culpa des arbitres

Après la rencontre, le représentant arbitral Curtis Blair a confirmé l’erreur des arbitres. Le seul tort de Milwaukee a donc été de ne pas avoir gardé un « challenge » sous le coude, ce qui aurait pu changer l’issue du match.

« En direct, durant l’action, on a sifflé un contact illégal jambe contre jambe. À la revue de l’action après le match, il n’y avait pas de contact illégal », a confirmé Curtis Blair, au grand dam des Bucks.

Toutefois, dans le vestiaire de Milwaukee, Pat Connaughton a précisé que Doc Rivers ne s’en était pas arrêté à ce triste fait de jeu, rappelant à ses joueurs l’importance d’être vigilant sur tous les détails pour faire en sorte de s’éviter au maximum ce genre de mésaventure, surtout face à une formation comme Charlotte.

« Je pense que Doc a fait du super boulot en nous rappelant que la dernière action, c’est ce que tout le monde allait voir, mais en ce qui nous concerne, qu’est-ce qu’on aurait pu faire de mieux au cours du match ? », a-t-il précisé. « Comment aurions-nous pu mieux les contenir au rebond offensif, où ils nous ont tué tout le match ? Comment on peut mieux prendre soin du ballon, sur quoi on peut progresser tout au long du match, pour qu’à la fin, ce n’est plus un match qui se joue à un point mais à trois, et ces coups de sifflet ne nous tuent pas, mais nous poussent juste à être meilleurs dans l’exécution pour pouvoir maintenir notre avance ».