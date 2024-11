En quête de sensations, Shaedon Sharpe tient son match référence

Revenu au jeu depuis seulement cinq matchs, après une blessure à l’épaule qui l’a tenu éloigné des parquets durant les deux premières semaines de la saison (sa troisième dans la Ligue), Shaedon Sharpe commence à retrouver ses marques. Et c’est peu dire après son record en carrière à 33 points à 12/23 aux tirs, plus 6 rebonds cette nuit pour une deuxième victoire en deux matchs face aux Wolves d’Anthony Edwards (106-98).

Il y a eu deux accélérations jusqu’au cercle en début de match, dont un dunk en haute altitude avec un « hang time » fabuleux au-dessus de Julius Randle, quand les Blazers couraient après le score. Et puis, en fin de match, alors que Rudy Gobert avait ramené sa meute à 4 longueurs après un panier plus la faute, il a de nouveau frappé à 3-points. Avant de sceller le sort du match en allant encore défier « The Stifle Tower » au contact.

« Et puis, je l’ai vu s’envoler… »

Mais le vrai sujet de discussion dans les vestiaires après la cinquième victoire de la saison pour Portland (5 victoires – 8 défaites), c’était surtout cette claquette dunk de l’arrière canadien qui a assommé les Wolves à cinq minutes de la fin du match, clairement de retour au top de ses capacités physiques !

« Merde, j’ai raté le tir et puis je l’ai vu s’envoler… », se marrait Jerami Grant au micro de Sean Highkin, dans le Rose Garden Report. « Il a ça [ses qualités athlétiques] pour lui, c’est clair ! »

Sur le podium après le match, Chauncey Billups devait lui aussi se pincer pour s’assurer que cette action d’éclat n’était pas une chimère.

« C’était magnifique. Ça a fait beaucoup de bruit. Et je pense que ça les a calmés en face. Mais, personnellement, c’était de la poésie en mouvement ! On aurait dit que l’action était au ralenti. La balle a rebondi exactement comme il fallait. J’ai trop hâte de revoir ça. Je suis certain que je vais la revoir partout ce soir. »

« Non, tu dois y aller ! »

Très bon également pour sa deuxième titularisation en carrière, avec 17 points, 12 rebonds et 8 contres, le rookie Donovan Clingan n’en revenait pas non plus.

« Je n’avais pas encore vu Shaedon décoller comme ça en personne. On sait tous qu’il a été absent à cause de son épaule, donc je n’ai pas pu le voir beaucoup. Mais là, j’étais juste sous le cercle et Shaedon est sorti de nulle part. C’était un de ces moments : ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qui se passe ?’ C’était dingue ! »

Encore en phase de reprise de sensations, Shaedon Sharpe monte graduellement en puissance avec un premier match de retour à 13 points, puis ces deux derniers affrontements face aux Wolves à 17 et 33 points respectivement. Remportant donc au passage son duel face à Anthony Edwards (24 points à 10/25 aux tirs dont 0/9 à 3-points).

« Shae est tellement un bon coéquipier qu’il ne veut marcher sur les plates-bandes de personne et veut simplement s’intégrer au groupe », conclut Chauncey Billups. « Mais je lui dis : non, tu dois y aller. Je dois le forcer. Mais il va s’y habituer. Et plus ça va arriver, plus il y sera habitué. »

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.2 0.4 15.9 2024-25 POR 5 26 46.2 25.0 75.0 1.0 2.2 3.2 1.4 1.8 0.6 1.6 0.2 15.2 Total 117 25 44.6 34.4 77.1 0.9 2.6 3.5 1.7 2.0 0.6 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.