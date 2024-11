Cooper Flagg craque en fin de match contre Kentucky

Le métier qui rentre pour Cooper Flagg. La star universitaire a vécu une soirée contrastée pour sa première grosse affiche NCAA contre Kentucky. Il a ainsi longtemps été dominateur et leader de Duke avant de craquer en fin de match, coûtant cher dans le revers de Duke (77-72). Le possible futur numéro 1 de la draft NBA a perdu deux ballons cruciaux dans les 18 dernières secondes, alors que les deux équipes étaient dos à dos.

Pour ce premier vrai test face à un adversaire costaud, Cooper Flagg a pourtant fait mieux que répondre présent. Alors que les Blue Devils avaient pris le meilleur départ grâce à un bel équilibre offensif en première période, l’ailier de 17 ans a pris les choses en main au retour des vestiaires.

Clé de voûte de l’attaque de Duke, Cooper Flagg a une nouvelle fois affiché la maturité de son jeu, se montrant patient et juste dans la majorité de ses choix. Tout du moins jusque dans la dernière minute.

Deux balles perdues au pire moment

Car alors qu’il avait remis les siens devant, puis égalisé à 74 secondes du buzzer, il s’est troué sur deux possessions consécutives dans les derniers instants, avec deux ballons perdus à 15 puis 5 secondes de la fin.

Kentucky ne s’est pas fait prier pour l’emporter grâce à des lancers-francs, quand Duke n’a pas tenté le moindre tir dans la dernière minute de la partie…

Belle performance pour Kentucky, invaincu sur ses trois premiers matchs. Les Wildcats se sont appuyés sur le style de jeu cher à leur nouvel entraîneur Mark Pope en essayant le plus possible de libérer leurs shooteurs. Opération réussie avec un pourcentage quasi identique à deux qu’à trois points (10/25 de loin, 40.3% au global), quand Duke n’a signé qu’un très faible 4/23 derrière l’arc, dont 1/5 pour Cooper Flagg. La star NCAA termine à 26 points, 12 rebonds, 2 passes décisives, et 2 contres et quelques leçons à tirer pour la suite de sa saison.

L’autre affiche de ce « Champions Classic » a vu Kansas, numéro 1 des « rankings », s’imposer sans briller face à Michigan State (77-69).