Cooper Flagg ne rate pas ses débuts en NCAA avec Duke

C’était l’autre événement basket de la nuit aux Etats-Unis. Outre la soirée « multiplex » de la NBA avec les 30 équipes en action, la NCAA a repris ses droits avec comme principale attraction Cooper Flagg. L’ailier a fait ses premiers pas en match officiel avec Duke lors de la large victoire face à l’université du Maine (96-62). Le favori pour être le numéro un de la prochaine draft NBA n’a pas raté sa première sortie, dans le collectif des Blue Devils.

Il a toutefois fallu se montrer patient pour assister au premier panier de Cooper Flagg en NCAA. Le compagnon d’entraînement de Team USA cet été a d’abord joué les facilitateurs, évoluant dans un rôle de faux meneur. Cooper Flagg a ouvert son compteur personnel sur lancers-francs, avant d’attendre plus de 13 minutes de jeu avant d’inscrire son premier panier dans le jeu. La machine était lancée, avec un gros dunk main gauche en pénétration en fin de première période.

Un match complet mais pas d’adresse

Pas très adroit pour ses débuts (6/15, dont 0/4 à 3-points), Cooper Flagg a été davantage agressif au scoring en deuxième période, profitant de son avantage de taille pour faire la différence au poste bas. Et il a fait mieux que compenser son imprécision en contribuant dans de nombreux secteurs du jeu, et des deux côtés du terrain.

Il termine ainsi avec 18 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions dans une bonne prestation collective de Duke (six joueurs à 10 points et plus).

« C’est simplement quelque chose qui a toujours fait partie de mon jeu, d’essayer d’avoir un impact sur le match de nombreuses façons différentes » a réagi la star universitaire, au discours déjà très mesuré. « Que ce soit en faisant le bon choix, en trouvant un coéquipier ouvert, au rebond, peu importe la manière. C’est quelque chose dont l’équipe tire globalement de la fierté. Il n’y a que 6% du temps d’un match qui consiste à mettre ou rater des tirs. Alors nous devons être là pour les 94% restants, qui ne sont pas des shoots. Les rebonds, être solide en défense, jouer avec de l’énergie… Toutes ces choses sur lesquelles vous avez le contrôle. C’est très important pour nous et on y apporte une grande attention, en essayant de peser sur le match de toutes les façons possibles. »

Cooper Flagg s’est presque fait voler la vedette par une autre recrue « cinq étoiles » des Blue Devils, Kon Knueppel, dominateur en première période (15 points en 16 minutes) et meilleur marqueur de Duke avec 22 points à 8/14.

Dans les autres temps forts de la nuit, une autre ancienne terreur des lycées a brillé. L’intérieur Derik Queen, ancien coéquipier de Cooper Flagg à Montverde et lui aussi All-American, a été omniprésent pour son premier match avec Maryland, signant 22 points et 20 rebonds contre Manhattan. Il fallait remonter à 17 ans plus tôt pour retrouver la trace du dernier joueur débutant à avoir réalisé un premier match en 20-20, un certain Michael Beasley, futur numéro 2 de Draft avant de connaître une carrière très contrastée.

Le premier match de Kentucky après le départ de son ancien entraîneur John Calipari a tourné à la démonstration, un succès 103-62 contre Wright State pour les débuts sur le banc de Mark Pope, ancien coach de BYU adepte d’un jeu offensif tout feu tout flamme. Le champion sortant Purdue a, lui, eu du mal pour le premier match de l’après-Zach Edey, avant de se détacher en fin de rencontre (90-73) contre Texas A&M-Corpus Christi.