Gatorade met la main sur Cooper Flagg

Attendu très, très haut lors de la Draft 2025, possiblement à la première place, Cooper Flagg fait saliver les franchises NBA mais également les sponsors…

Niveau équipementier, c’est New Balance qui a réussi à mettre la main sur le phénomène de Duke. Et l’ailier de 17 ans vient de parapher un nouveau contrat de sponsoring majeur puisque c’est Gatorade qui vient de le faire signer !

Il rejoint Paige Bueckers et JuJu Watkins, devenant le premier basketteur universitaire masculin à signer un contrat avec la célèbre marque de boisson énergétique. Pas de quoi toutefois lui faire prendre la grosse tête, à quelques jours du début de la saison régulière avec les Blue Devils dans le championnat NCAA.

« Il s’agit simplement d’essayer de garder les pieds sur terre et de se concentrer sur le présent et sur l’endroit où je me trouve », explique-t-il à ESPN. « Qu’il s’agisse de se concentrer sur l’entraînement ou sur les cours… Quoi que je fasse, j’essaie de rester impliqué et de me concentrer sur le moment présent. »

Une attitude qui lui réussit bien jusqu’à présent, alors qu’on a pourtant beaucoup parlé de lui durant l’été, notamment lors de son passage avec la Select Team, face aux stars de Team USA, où il a fait tourner quelques têtes.