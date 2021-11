Paige Bueckers devient la première athlète liée à Gatorade en NCAA

Michael Jordan, Serena Williams, Abby Wambach, Elena Delle Donne, Candace Parker, Zion Williamson, Jayson Tatum… La liste des athlètes, hommes et femmes, sous contrat avec Gatorade est prestigieuse. Elle vient de s’agrandir puisque Paige Bueckers a annoncé avoir signé un contrat avec l’entreprise de boissons énergétiques.

Cette nouvelle signature est marquante pour plusieurs raisons. D’abord, c’est le premier contrat de Gatorade avec un athlète universitaire, homme ou femme, suite aux nouvelles règles de la NCAA sur la monétisation par les étudiants/athlètes de leur image, leur nom et leur représentation. C’est aussi le signe de la « hype » autour de la joueuse de UConn, nouveau phénomène du basket US et première freshman à décrocher le John Wooden Award, qui récompense la meilleure joueuse universitaire.

« De ses performances électrisantes sur le terrain à la promotion du changement en dehors, Paige illustre tout ce que signifie être une athlète Gatorade », a expliqué Jeff Kearney, responsable du marketing sportif de la marque. « S’associer avec elle est une déclaration de notre engagement continu envers les femmes dans le sport. »

C’est déjà le deuxième contrat NIL de Paige Bueckers, après celui signé avec StockX, un site de vente de chaussures.

Et dire que la meneuse de jeu (1m80, 20 ans), souvent comparée à Diana Taurasi, ne pourra rejoindre la WNBA qu’en 2023, à causes des restrictions d’âge imposées par la ligue professionnelle…