NCAA : Diana Taurasi bluffée par le talent précoce de Paige Bueckers

Parmi les principaux prétendants à la victoire finale lors de la « March Madness » féminine, les Huskies de Connecticut ont une équipe dense, comme toujours. Avec un record de 11 titres, même si elles n’ont plus remporté le trophée depuis 2016, la troupe de Geno Auriemma possède en particulier un diamant brut : Paige Bueckers.

Meilleure marqueuse (19.8 points) et meilleure passeuse (6.1 passes) de son équipe cette saison, à 53% de réussite dont 46% de loin, la meneuse a souvent été comparée à Diana Taurasi, dans sa capacité à à tout faire.

Sauf que Paige Bueckers a pour elle une précocité encore plus grande que la triple championne WNBA (2007, 2009 et 2014), également passée par UConn. Elle est ainsi parmi les finalistes pour les trophées qui récompensent les meilleures joueuses de la saison en NCAA : le Wade Trophy, le Naismith College Player of the Year, l’Associated Press Women’s College Basketball Player of the Year ou encore le John R. Wooden Award. Or jamais une freshman n’a reçu un de ses trophées, et elle pourrait donc rentrer dans l’histoire…

« Elle rend les passes très difficiles faciles et elle rend les passes faciles très faciles. Rien que ça, ça la met à part de n’importe quelle autre joueuse au niveau universitaire »

« Le premier match que j’ai vu d’elle, après le premier quart-temps, j’ai dit à Penny (Taylor, sa compagne) et j’ai envoyé un message à Coach Auriemma après le match pour lui dire qu’elle était déjà la meilleure joueuse du basket (universitaire ?) par le simple fait qu’elle peut passer », explique Diana Taurasi, l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du basket féminin. « Elle rend les passes très difficiles faciles et elle rend les passes faciles très faciles. Rien que ça, ça la met à part de n’importe quelle autre joueuse au niveau universitaire. »

Lors de la rencontre du « Sweet Sixteen » face au Iowa de Caitlin Clark, largement dominé (92-72), Paige Bueckers a ainsi démarré doucement, avant de faire parler sa capacité à se créer des shoots ouverts par ses décalages, tout en trouvant ses partenaires sous le cercle, en mouvement. Souvent dans des trous de souris…

Elle termine la rencontre avec une ligne statistique encore bien complète (18 points, 9 rebonds et 8 passes), de quoi prouver qu’à 19 ans, elle est très en avance sur les temps de passage habituels.

« Paige, en tant que freshman, a une confiance que je n’avais pas », confirme Diana Taurasi. « J’étais la porteuse d’eau qui faisait la corvée des seniors (en tant que freshman). Ce n’est pas du tout comparable. Je n’étais même pas vraiment dans l’équipe, jusqu’à ce que tout le monde se blesse. Son niveau de jeu actuel, en tant que freshman, est incroyable. C’est dingue de jouer à ce niveau d’efficacité et de confiance comme freshman, à Connecticut ».