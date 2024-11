Complètement rouillé, Joel Embiid réclame du temps

Champion olympique avec les Etats-Unis, Joel Embiid aura attendu trois mois pour retrouver les terrains, et après avoir soigné son genou, puis purgé une suspension de trois matches, le MVP 2023 a effectué sa grande rentrée cette nuit face aux Knicks. Un retour perdant sur le plan collectif, et compliqué sur le plan individuel avec 13 points à 2 sur 11 aux tirs, 3 rebonds, 5 passes et 1 contre en 26 minutes.

« C’est une question de confiance et d’assurance. J’en ai parlé il y a deux semaines avec vous, c’est l’obstacle mental que je dois franchir » a-t-il expliqué après la rencontre. « Mais je pense que je peux encore être très bon même sans cela, et j’y arriverai à un moment ou à un autre. Je ne sais pas quand. Peut-être au prochain match, peut-être dans deux matchs… En général, ça revient assez vite, donc ça va ».

Rattraper le temps perdu

Face à lui, Karl-Anthony Towns, un adversaire de choix pour une rentrée, auteur de 21 points, 13 rebonds et 6 passes. « C’est évident que Joel est un très bon défenseur, mais pour un premier match, il faut un peu de temps pour se mettre dans le rythme » rappelle Josh Hart. « KAT a fait ce que nous attendions de lui… Il a réussi deux ou trois tirs à 3-points, a attaqué le cercle, a joué comme nous voulions qu’il le fasse. Il a donné le ton dès le début, il a pris de gros rebonds et nous nous sommes nourris de cela. »

Alors que les Sixers pointent à la 14e place de la conférence Est avec 2 victoires en 10 matches, Joel Embiid veut rattraper le temps perdu, et bosser ses automatismes avec Paul George. Le plus vite sera le mieux, mais ce ne sera sans doute pas pour mercredi soir puisque les Sixers défient les Cavaliers en back-to-back, et Joel Embiid, tout comme Paul George, pourraient être ménagés.

Le « Big Three » n’a toujours pas joué ensemble

« Je pense qu’il s’agit avant tout de se retrouver sur le terrain, d’apprendre à jouer les uns avec les autres », estime ainsi le pivot. « Mais la santé est un élément important. Je suis de retour, PG se sent plutôt bien, il faut maintenant que Tyrese revienne, et une fois que nous serons tous sur le terrain, je pense que nous aurons une bonne chance de gagner des matches. »

Même discours chez Paul George qui rappelle que les Sixers sont minés par les blessures depuis le début de saison.

« La saison est longue. Une fois que nous aurons réuni tous nos éléments, nous commencerons à avancer dans la bonne direction. Nous commencerons à avoir de la constance et les automatismes continueront à se développer. Pour l’instant, c’est le premier match de Joel [Embiid], Tyrese [Maxey] est toujours absent, donc nous n’avons pas encore vu cette équipe au complet. Ce sont des éléments importants pour nous. Nous essayons tous d’en faire un peu plus que ce que nous sommes censés faire. Ce qui est normal car nous essayons de combler de grands vides et de grandes lacunes, mais une fois que nous serons au complet, je pense que c’est à ce moment-là que nous pourrons juger de notre état de forme. »