Les Knicks gâchent le retour aux affaires de Joel Embiid

Les Knicks sont venus doucher l’enthousiasme des Sixers, qui retrouvaient Joel Embiid pour ce premier match de « NBA Cup ». Les coéquipiers de Paul George ont en effet été renvoyés à leurs études par une équipe de New York plus agressive et qui a su s’appuyer sur ses nombreux points forts, de Jalen Brunson à Karl-Anthony Towns en passant par un Josh Hart en triple-double et un OG Anunoby en symbole de cette puissance de feu.

Bien lancés par Karl-Anthony Towns, les Knicks ont fait la course en tête en première mi-temps face à des Sixers emmenés par un Paul George dans un bon soir. Les lieutenants new-yorkais ont ainsi pu afficher leur meilleure cohésion et leur efficacité, à l’image du panier au buzzer signé Josh Hart pour porter la marque à 50-54 à la pause.

Jalen Brunson s’est tordu la cheville dès le retour des vestiaires et Philly en a profité pour prendre brièvement l’avantage sur un 3-points de Paul George (57-56). La réponse des Knicks a été immédiate avec un 12-3 alimenté par les 3-points de la paire McBride-Anunoby (60-68). Mikal Bridges a pris le relais en scorant à trois reprises tandis que Jalen Brunson signait son retour d’un lay-up en transition (70-76).

Les Sixers ont alors pu compter sur le précieux relais de Jared McCain, auteur de 7 points de suite dont un 2+1 puis une passe décisive pour le panier de Joel Embiid sous le cercle. De quoi relancer les locaux à l’entame du dernier quart-temps (75-78).

Les Knicks ont lancé les premières flèches avec Miles McBride de loin, Jalen Brunson près du cercle et un OG Anunoby déchaîné avec deux dunks pour ponctuer le 9-0 new-yorkais (75-87).

OG Anunoby en a remis une couche avec un nouveau dunk en transition et Josh Hart a évité à New York une fin de match à suspense, d’un 3-points sur une passe bien trouvée de Karl-Anthony Towns (83-97). Les Knicks ont ensuite pu conclure sans trembler, entamant ainsi du bon pied cette nouvelle campagne en NBA Cup (99-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR.

– Le retour raté de Joel Embiid. C’était l’événement de la soirée pour ce premier match de NBA Cup. Pour ses grands débuts cette saison, le pivot des Sixers a connu une entame difficile (0/3 à la pause), manquant en plus de se faire mal lors d’une chute après un duel face à Miles McBride. Il a dû attendre le début du troisième quart-temps pour inscrire son premier panier, à 3-points. Sa fin de match n’a pas vraiment sauvé sa prestation générale. À 2/11 au tir en 26 minutes, il n’a pas pris part à la fin de match.

– La démonstration de force d’OG Anunoby. Le poste 4 des Knicks a sorti un match de patron sans avoir eu à monopoliser le ballon. Auteur de 24 points à 11/16 au tir, il a donné une leçon d’agressivité et d’opportunisme avec six dunks à la clé ! Une prestation dont Guerschon Yabusele pourra s’inspirer, lui qui est passé de son meilleur match en carrière NBA face à Charlotte à l’une de ses moins bonnes sorties sur ce début de saison.

– Jared McCain avait encore la frite. Avec le match à 29 points à 7/11 de Paul George, Jared McCain a été la satisfaction de ce match, et c’est la deuxième fois de suite après ses 27 points face à Charlotte. Le meneur rookie a encore impressionné, tenant son équipe à bout de bras par séquences, dans le troisième quart-temps et même en début de quatrième, pour terminer à 23 points.

– Josh Hart a fait du Josh Hart. Comment ne pas apprécier ce joueur ? Lui aussi a symbolisé cette agressivité et cette efficacité déployée par les Knicks. L’homme à tout faire de New York a été là dans les moments importants, pour scorer ou voler un dernier ballon sur la fin, et a été récompensé par son premier-triple double de la saison, complété en toute fin de match sur deux passes pour KAT et OG Anunoby (14 points, 12 rebonds, 10 passes).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.