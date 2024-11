Sacramento perd Malik Monk

« C’est notre sixième titulaire », et l’expression est plutôt bien trouvée de la part de De’Aaron Fox pour exprimer l’importance du rôle de Malik Monk au sein des Kings. Plus qu’un sixième homme de luxe, l’ancien joueur des Lakers et des Hornets est précieux dans l’équilibre offensif mis en place par Mike Brown… Et son absence s’en est déjà ressentie cette nuit dans la défaite face aux Spurs d’un grand Victor Wembanyama.

La veille, l’arrière de Sacramento s’était tordu la cheville en marchant sur le pied de Mason Plumlee lors la victoire face aux Suns, entachée par ce coup dur.

Le verdict est tombé lundi avant la rencontre face à San Antonio. S’il souffre d’une entorse « modérée » de la cheville droite, Malik Monk ne sera pas de retour avant au moins deux semaines.

Un nouveau défi pour Mike Brown

« Malik est clairement important pour nous », avait glissé De’Aaron Fox après la victoire à Phoenix. « C’est un joueur qui pourrait débuter dans beaucoup d’équipes. Il va être forfait pour un bout de temps, et c’est clair que, comme l’an dernier, ça nous fait très mal ».

Même son de cloche de la part de Mike Brown, qui a rappelé que Malik Monk avait très bien débuté cette saison, toujours précieux dans son rôle. A lui de trouver la bonne formule pour les semaines à venir…

« Il fait une super saison jusqu’ici. C’est un joueur de plus qui peut porter le ballon, créer, et faire un boulot fantastique en défense. De perdre quelqu’un d’aussi dynamique que lui, c’est dur, mais ce sera au joueur qui le remplace d’être au niveau. C’est la mentalité qu’on doit avoir ».

Et malheureusement, face aux Spurs, le banc a été transparent, à l’image de Keon Ellis (1 sur 6 aux tirs) ou Doug McDermott (1 sur 5 à 3-points).

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.0 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 8.9 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.3 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 2024-25 SAC 9 27 44.6 28.6 83.3 0.0 3.0 3.0 2.9 1.9 0.9 0.8 0.4 13.6 Total 467 22 43.3 35.4 84.4 0.3 2.1 2.5 2.8 1.5 0.6 1.5 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.