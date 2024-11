Les Clippers ont failli tout gâcher face aux Raptors

Après avoir mené de 14 points, les Clippers ont bien failli se faire braquer à domicile par les Raptors. Il s’en est fallu d’un rien, d’un shoot loupé de Jakob Poeltl à la dernière seconde et d’un petit manque d’expérience de Toronto dans le finish. À l’arrivée, une troisième victoire de suite à l’Intuit Dome (105-103), tandis que les coéquipiers de RJ Barrett n’ont toujours pas gagné à l’extérieur.

C’est Norman Powell qui avait placé les Clippers sur les bons rails avec d’entrée un panier à 4-points. Sous les panneaux, Ivica Zubac fait apprécier son hook shot, tandis que James Harden travaille sur son « step-back ». Côté Raptors, Davion Mitchell fait beaucoup de bien par sa défense et son adresse lointaine. Comme souvent cette saison, le banc des Raptors apporte plus d’envie. Mais celui des Clippers n’est pas en reste et Kris Dunn ponctue un 7-0 avec un énorme dunk pour donner six points d’avance (28-22).

Kevin Porter Jr. prend le relais avec de missiles longue portée, et les Clippers s’échappent (45-31). Côté Toronto, c’est encore et toujours le banc qui fait la meilleure impression avec Jamison Battle pour stopper l’hémorragie puis Davion Mitchell, encore lui, pour découper toute la défense sur un coast-to-coast. À la pause, les Clippers conservent une courte avance (52-47).

Le retour tonitruant de Quickley

Au retour des vestiaires, Ivica Zubac sous le cercle, et Norman Powell de loin poursuivent leur chantier, mais la défense des Clippers reste bien statique face aux mouvements d’un Gradey Dick ou un drive de RJ Barrett. Les Raptors restent au contact (64-60) jusqu’à ce que Harden se fâche, avec son habituel « step-back » à 3-points. Mann imite Mitchell pour le coast-to-coast, et les Clippers prennent enfin le large (81-70).

Le duo Porter-Dunn se charge de maintenir l’écart, mais un Raptor se prépare pour le hold-up. C’est Immanuel Quickley. Après huit matches à l’infirmerie, l’ancien meneur des Knicks survole le dernier quart-temps par sa vitesse et son adresse de loin, et lorsqu’il ne distribue pas le caviar, c’est lui qui égalise à 3-points (102-102). Il reste 39 secondes à jouer. Les Clippers gâchent des lancers et Quickley loupe le layup pour passer devant !

Les Raptors viennent de rater le hold-up, et les Clippers s’imposent de deux petits points (105-103) alors que Jakob Poeltl a eu le tir pour égaliser après avoir récupéré le rebond aux lancers-francs…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Petits bras. Dans la dernière minute, Norman Powell et James Harden ont raté trois lancers-francs. Au lieu de se mettre à l’abri, les Clippers ont tremblé jusqu’à la dernière seconde.

– Les Raptors ne lâchent jamais rien. Six des dix rencontres de Toronto se sont jouées avec un écart de six points et moins. Malheureusement, les partenaires de Barrett n’ont remporté qu’un match serré sur six, et c’était face aux Kings.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.