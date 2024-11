Les Cavaliers restent parfaits en s’extirpant du piège des Nets

Après avoir failli faire chuter les Celtics à Boston, les Nets enchaînaient avec un autre gros défi : les Cavaliers, dernière équipe invaincue de ce début de saison, à Cleveland…

Et encore une fois, la troupe de Jordi Fernandez n’est pas passée loin de créer l’exploit. On pensait pourtant que Darius Garland et ses coéquipiers allaient refaire le coup de Golden State. Avec leur défense hyper agressive et leur réussite extérieure, les Cavaliers passaient déjà à +15 (52-37) au milieu du deuxième quart-temps !

Sauf que Cleveland va connaître un sérieux coup de froid dans la foulée, avec un 33-5 pour Brooklyn, à cheval sur la mi-temps, porté par les deux Cam, Thomas et Johnson. Côté Cavaliers, c’est un 2/17 au tir sur la séquence.

Brooklyn pointait ainsi à +14 (68-82) vers la fin du troisième quart-temps et la série des Cavs semblait sur le point de s’arrêter. Sauf qu’on reconnait une équipe solide à sa capacité à se sortir de ces situations compliquées. Et le groupe de Kenny Atkinson va serrer le jeu, tant en attaque qu’en défense, pour renverser la situation.

Grâce notamment à l’apport de ses remplaçants, Caris LeVert, Ty Jerome ou Georges Niang, les Cavaliers vont ainsi finir le match sur un 15/20 au tir, pour inexorablement revenir sur leurs adversaires, et l’emporter (105-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’impressionnant « finish » de Cleveland. Avec leur grosse crise d’adresse à partir du deuxième quart-temps, les Cavaliers devaient trouver des solutions pour renverser la rencontre. Elles sont venues du banc, avec notamment un Caris LeVert précieux, et des tirs pris beaucoup plus près du cercle. Les Cavs bouclent ainsi le quatrième quart-temps avec 35 points à 14/18 au tir, sans aucun tir à 3-points réussi dans le dernier round…

– Encore un revers frustrant pour Brooklyn. Les Nets n’étaient pas loin de faire tomber les Celtics puis les Cavs, les deux fois à l’extérieur. Malheureusement pour eux, le résultat comptable est de deux défaites…

– Cleveland, 12e équipe à démarrer par un 11-0. Les Cavaliers sont toujours parfaits, avec une 11e victoire en 11 sorties en ce début de saison. Ils ne sont d’ailleurs que la 12e équipe de l’histoire à réussir un début de campagne de la sorte, les derniers étant les Warriors de 2015/16, avec 24 succès au démarrage.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.