D’Angelo Russell accepte sa relégation sur le banc

Dans le tir groupé contre ses joueurs (sauf LeBron James) après la défaite à Memphis, JJ Redick avait particulièrement sanctionné D’Angelo Russell, privé de minutes en seconde période suite à une performance plus que moyenne.

Pour confirmer sa frustration, le coach des Lakers a décidé de mettre son meneur sur le banc lors de la réception des Sixers, pour lui préférer Cam Reddish. Comment le principal intéressé vit-il cette relégation ?

« Je veux seulement gagner. Donc peu importe ce que ça demande, peu importe les changements, quelque que soit les besoins du coach, j’essaie de gagner », répond-il, lui qui est encore rétrogradé… comme la saison passée avec Darvin Ham, avec lequel la relation était complexe. « J’ai mis tout ça derrière moi cet été, dès que le coach a changé. Je me suis engagé à faire ce qui est nécessaire. C’est ce qu’on voit désormais. »

Une décision non gravée dans le marbre

Plus important que les mots sans doute, le joueur a bien réagi sur le parquet à ce changement de statut, en marquant 18 points à 7/12 au shoot dans la victoire face à Philadelphie. Ce qui a réjoui son entraîneur.

« On lui demande de faire des choses et il a accepté ce rôle. Il parle avec moi constamment », affirme JJ Redick. « Il a un fort désir de gagner et d’être coaché. Notre communication, depuis le 20 juin jusqu’à aujourd’hui, n’est rien d’autre qu’ouverte, honnête et transparente. Et je suppose que ça va continuer. »

Et ce choix de mettre D’Angelo Russell sur le banc, va-t-il lui aussi continuer ? « Je pense que l’équilibre du groupe et des rôles a fait qu’il a semblé que c’était la bonne chose à faire en ce moment. Mais je précise que c’est très fluctuant », annonce le coach californien.

L’ancien de Brooklyn n’a donc pas définitivement perdu sa place de titulaire. « Mon approche a été toujours été d’être professionnel depuis le premier jour. Je suis engagé, que je joue ou non, que je sorte du banc ou autre. Je n’ai pas d’ego. Je veux simplement gagner », insiste le joueur de Los Angeles.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.2 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.2 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 2024-25 LAL 9 30 40.0 30.8 90.0 0.4 1.8 2.2 5.4 2.1 0.9 1.7 0.1 12.7 Total 580 30 42.9 36.9 79.4 0.5 2.9 3.4 5.8 1.9 1.1 2.7 0.3 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.