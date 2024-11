JJ Redick critique le manque d’efforts des Lakers… mais épargne LeBron James

Sans Anthony Davis, les Lakers sont globalement passés à côté de leur match à Memphis. Ils ont été aspirés par le rythme des Grizzlies, puis écœurés par les paniers primés de Ja Morant et ses coéquipiers. JJ Redick n’a jamais trouvé la solution pour remettre ses troupes à l’endroit. Pour le coach, un seul joueur a évolué à son niveau : LeBron James.

« Je trouve que LeBron a été fantastique », commente le coach sur les 39 points de sa star. « C’est ce qui ressort le plus. Il a joué dur. Il a presque 40 ans et c’est lui qui s’est donné le plus dans l’équipe. Ça en dit beaucoup sur lui. »

« Au fond, et surtout quand il manque des joueurs, il faut se battre », réagit LeBron James, qui s’est aussi parfois occupé de Jaren Jackson Jr. en défense, près du cercle. « On doit se battre encore plus fort, donner tout ce qu’on a des deux côtés du terrain. On l’a fait à quelques reprises, mais la majorité du temps, l’énergie et les efforts n’ont pas été assez soutenus. »

L’entraîneur de Los Angeles n’a donc pas apprécié les efforts de ses joueurs, jugés insuffisants. Quand on lui a demandé, en conférence de presse, comment il comptait le dire à ses joueurs, JJ Redick a répondu : « Je viens de le faire. » Il a ensuite glissé aux journalistes, en quittant la salle de presse, que c’était « la première chose » qu’il avait dite à ses joueurs.

Une défense absente, un « road trip » raté

Avant ça, ses rotations avaient déjà donné un indice sur le sentiment de colère du technicien. D’Angelo Russell, assez transparent avec 12 points à 4/12 au shoot, n’a joué que 6 minutes en seconde période.

« Le niveau de compétition, l’attention aux détails, des choses dont on a parlé depuis quelques semaines », liste JJ Redick pour justifier ce choix. « Il a parfois été bon dans ces domaines mais, à d’autres moments, il est revenu à ses vieilles et mauvaises habitudes. Ce n’était pas une punition. Simplement, pour espérer gagner ce match, c’était la route à emprunter. »

Il aurait fallu plus d’adresse pour l’emporter. D’Angelo Russell a donc shooté à 2/9 à 3-pts, tout comme Austin Reaves, quand Dalton Knecht a terminé avec un affreux 1/7 à 3-pts et Gabe Vincent avec un vilain 1/6… Une maladresse à 3-points qui se répète et qui tranche avec le 17/34 des Grizzlies dans cet exercice.

Même si LeBron James veut d’abord insister sur la défense défaillante de Los Angeles. « On doit défendre. Ils ont bien shooté à 3-pts, ont été dans la raquette, ont pris des rebonds offensifs, marqué des points sur seconde chance et aussi en transition », regrette le meilleur marqueur de l’histoire, face à cette quatrième défaite en cinq matches lors de ce « road-trip » désormais terminé.