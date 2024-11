Les Suns toujours invaincus dans le « clutch time »

Victoire de trois points en prolongation face aux Clippers en ouverture, de quatre points face aux Lakers quelques jours plus tard, de deux face aux Sixers… Les fans des Suns n’ont pas le temps de s’ennuyer cette saison.

Dernier exemple en date, la nuit passée, avec une victoire à Dallas sur la plus petite des marges. Un succès arraché à l’extérieur alors que Luka Doncic, Kyrie Irving et les Texans semblaient prendre les commandes dans le dernier quart-temps.

Tandis que Devin Booker passait une soirée moyenne avec son tir, Bradley Beal a été le premier à secouer son équipe au milieu d’un dernier quart-temps susceptible d’échapper aux visiteurs. Et puis il y a eu Kevin Durant, toujours aussi juste, lancé dans un duel direct avec son ancien coéquipier à Brooklyn, Kyrie Irving.

Sans compter l’apport de Royce O’Neale, et surtout de Jusuf Nurkic dans la dernière minute : une finition sur le « pick-and-roll » avec Devin Booker, une interception devant Irving, un nouveau rebond offensif et dunk, puis un dernier rebond offensif qui a amené à la faute finale.

Le pivot s’est même « permis » de manquer son premier lancer-franc, histoire de maintenir le niveau de stress des fans des Suns, avant de convertir le second pour la gagne. « On a l’impression que chaque soir est comme ça. Je ne sais pas quel est le bon mot. C’est toujours bon de trouver un moyen de gagner un match serré à l’extérieur. Cela contribue à la confiance, la dureté », apprécie Mike Budenholzer.

Des situations stressantes pour progresser

Pour expliquer ce nouveau succès sur le fil, il cite la contribution de Kevin Durant bien sûr. Et de « tous les autres (qui) génèrent tellement d’attention, le fait de jouer sur ces situations où deux défenseurs sont sur le ballon, Nurk au rebond offensif, et Royce qui a fait de grandes choses ».

Le coach, en mentionnant les six joueurs à 13 points ou plus, considère qu’il s’agit d’une victoire collective. Et pleine de sang-froid donc. Son équipe affiche désormais un impressionnant bilan de sept victoires en autant de rencontres lorsque l’écart est sous les cinq points dans les cinq dernières minutes.

« C’est sympa. C’est clairement éprouvant avec les matchs serrés qu’on a joués. Mais c’est positif pour notre équipe de comprendre à quoi ça ressemble dans les moments décisifs. On a des choses sur lesquelles s’appuyer en fin de match. C’est toujours bon de pouvoir se mettre dans des situations stressantes comme ça. Ça va nous rendre meilleurs », assure ainsi Kevin Durant.

Auteur de 26 points cette nuit, il n’est autre que le joueur le plus « clutch » de la ligue jusqu’ici avec 35 points dans ce contexte. Prochaine occasion pour les Suns et lui de briller dans le « money time », demain, avec la réception des Kings.