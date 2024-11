Anthony Edwards et les Wolves face à l’excès de confiance

La saison passée, que ce soit à la moyenne de points encaissés ou à l’efficacité (points encaissés sur 100 possessions), Anthony Edwards et les Wolves étaient la meilleure défense de NBA. Ce constat n’est plus vrai du tout en 2024/25 puisque Minnesota n’affiche actuellement que la 15e défense la plus efficace de la ligue…

La rencontre face aux Bulls est un très bon exemple des difficultés actuelles des Wolves. Au début du dernier quart-temps, les troupes de Chris Finch avaient déjà encaissé 95 points ! Heureusement pour eux, ils ont réussi un énorme quatrième quart-temps pour s’imposer.

« On entame les rencontres comme si on était une super puissance. On n’est pas puissant », estime Anthony Edwards. « On n’est personne pour l’instant. On est une équipe qui a fait une finale de conférence, pas deux ou trois, une finale de conférence. On aborde les matches en pensant qu’on va gagner. »

En plus d’un groupe changé, avec les arrivées de Julius Randle et Donte DiVincenzo, les Wolves souffrent donc d’un excès d’orgueil et de confiance. Ils savent qu’ils ont franchi un cap la saison dernière et possèdent de la marge sur une partie des équipes de la ligue. Sauf que la saison passée est terminée et que tout est à refaire.

« Je suis grandement responsable de ça », assume, sur le plan défensif, l’arrière, qui est particulièrement gourmand offensivement avec 11 tentatives à 3-pts par match et moins de passes décisives que l’an passé. « Je dois préparer mes gars pour les débuts de rencontre. »

Minnesota va pouvoir monter en puissance défensivement dans les prochains jours en affrontant Portland – une des pires attaques de la NBA – trois fois en moins d’une semaine…