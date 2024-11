Les Wolves font exploser les Bulls dans le quatrième quart-temps

Face au tempo élevé et au style de jeu très large des Bulls, les Wolves ont bien du mal à trouver du rythme en première mi-temps. Rudy Gobert souffre face à la technique et la menace extérieure de Nikola Vucevic, qui l’obligent à couvrir énormément de terrain et ouvre beaucoup d’espaces dans la défense de Minnesota…

Chicago fait donc la course en tête face à une équipe de Minneapolis qui manque de liant collectif, Anthony Edwards et Julius Randle s’isolant de leurs coéquipiers.

La bonne nouvelle pour les hommes de Chris Finch, c’est que l’avance des Bulls ne gonflera jamais trop, mais c’est bien Chicago qui a la main sur le match pendant trois quart-temps.

Sauf que ça va ensuite basculer. Donte DiVincenzo met enfin des tirs, Rudy Gobert profite des décalages sous le cercle, et voilà Julius Randle qui permet aux Wolves de passer en tête à six minutes de la fin !

L’explosion offensive qu’on n’attendait plus de Minnesota se poursuit, avec Anthony Edwards qui ne rate plus rien. Les Bulls sont sonnés et voient l’écart atteindre des proportions impensables (119-135) quelques minutes avant.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’explosion du quatrième quart-temps. Pas forcément maladroits pendant trois quart-temps, les Wolves ont toutefois haussé le ton dans l’ultime round, en collant 45 points aux Bulls à 71% de réussite ! Toute l’équipe était en rythme, à l’image de Anthony Edwards (13 points) et de Rudy Gobert (11 points).

– Rudy Gobert souffre puis punit. Pas un matchup facile pour le Français, qui a eu du mal à gérer tout l’espace créé par le jeu très au large de Nikola Vucevic. Longtemps pris par la technique du Monténégrin lorsque ce dernier était lancé vers le cercle, il s’est vengé dans le quatrième quart-temps, en multipliant les paniers avec les fautes, avec notamment un dernier « spin move » pour confirmer la domination des Wolves sur la période.

– Quatrième défaite de suite des Bulls. Nikola Vucevic est en forme et, même sans Zach LaVine, cette équipe peut poser des problèmes à n’importe qui quand elle met du rythme et qu’elle a de l’adresse. Le problème, c’est qu’il faut que la défense soit au niveau, et surtout que l’intensité dure 48 minutes…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.