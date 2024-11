Gradey Dick profite des absences à Toronto pour se montrer

Avec seulement deux victoires en huit matches, plus les blessures et absences d’Immanuel Quickley et Scottie Barnes, le début de saison des Raptors n’est pas très réjouissant. Pourtant, les performances de Gradey Dick font partie des bonnes nouvelles canadiennes.

Ce dernier tourne à 21.6 points de moyenne (et même à 27.3 unités par match depuis que Scottie Barnes est à l’infirmerie) depuis le début de saison. C’est bien plus que ce qu’il a produit pour sa première saison, où il affichait 8.5 points, et c’est porté par des pourcentages qui tiennent la route : 47% de réussite au shoot et 38% à 3-pts.

Un joueur qui bouge beaucoup

Clairement, il profite des absences pour récupérer des responsabilités et se montrer. « Il a trouvé un bon équilibre. Il est conscient que les shoots qu’il prend, leur quantité et leur style, pourraient changer quand Immanuel Quickley et Barnes reviendront », remarque Garrett Temple.

Mais son style est fait de mouvements loin du ballon, de passages à travers les écrans et de shoots ouverts sur des décalages. Donc rarement de dribbles ou de pick-and-roll.

De quoi lui permettre de rester performant quand les deux absents reviendront sur les parquets.

« Son rôle actuel ne fera qu’améliorer notre équipe », poursuit Garrett Temple. « Sa confiance va rester, qu’il prenne 7 ou 18 tirs par match. Comme il est très bon pour jouer loin du ballon, il va très bien s’adapter. La transition entre le fait d’être la première ou deuxième option et être la troisième ou quatrième ne sera pas mauvaise pour lui. Sa capacité à mettre des tirs ou à conclure près du cercle va nous permettre d’être encore plus performant offensivement quand les gars seront de retour. »

Progresser en défense pour ne pas être un handicap

Comme Jakob Poeltl le dit, dans certaines situations, « les défenses passent sous les écrans et quand Gradey Dick sort de ces actions, cela pause des problèmes aux adversaires ». Lui profite aussi des écrans de l’intérieur et « quand je sors des écrans et que j’ai la balle, il y a beaucoup attention sur moi et je peux servir Jakob ».

Seul bémol : sa défense est encore douteuse. Il a encore des absences et reste ciblé par des joueurs plus grands et puissants que lui (il mesure 1m98 et pèse 92 kilos).

Pour ne pas plomber ses promesses offensives, le joueur doit faire le minimum de ce côté du terrain.

« C’est la chose la plus importante pour lui : ne pas devenir un handicap en défense par rapport à ce qu’il peut faire en attaque », résume Garrett Temple. « Il est à l’aise, il est conscient de là où il doit être. Il sait où trouver ses positions en attaque et quand être agressif. Je suis impatient de voir à quoi cela va ressembler quand on sera au complet. »

Gradey Dick Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 TOR 60 21 42.5 36.5 86.3 0.5 1.8 2.2 1.1 1.4 0.6 0.8 0.0 8.5 2024-25 TOR 8 33 47.3 38.3 92.9 0.6 2.0 2.6 2.2 2.2 1.4 1.8 0.6 21.6 Total 68 23 43.6 36.9 88.6 0.5 1.8 2.2 1.3 1.5 0.7 0.9 0.1 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.