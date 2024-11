Andre Roberson rebondit officiellement à l’Asvel

Après avoir inscrit 19 points face à l’Asvel, Andre Roberson a confirmé que son aventure à Cholet prenait fin, le camp du joueur et celui de l’équipe n’ayant pas trouvé d’accord pour prolonger l’aventure.

« J’ai eu une longue discussion avec ma famille, ma fille. Il faut prendre en compte ma situation et mon âge. Et comme je l’ai dit, il est difficile de quitter cette équipe. Ça craint. Mais comme je l’ai dit, les affaires sont les affaires. Il faut le voir comme tel. Qui sait ce que l’avenir nous réserve. Je pourrais revenir et essayer de faire quelque chose », avait-il ainsi déclaré.

Mais son avenir s’écrit toujours en France puisque l’Asvel vient de confirmer que le poste 3/4 américaine était engagé comme pigiste médical suite à la blessure d’Edwin Jackson.

Avec Cholet, déjà en tant que pigiste médical, l’ancien du Thunder (32 ans) a réussi son intégration, avec de bonnes performances puisqu’il a tourné à 12.2 points, 5.4 rebonds et 2.8 passes de moyenne en 21 minutes sur cinq matchs.