Le réveil opportun du soldat Dorian Finney-Smith

1/7, 1/7, 1/4, 1/4… Dorian Finney-Smith a connu un début de saison compliqué en matière d’adresse longue distance. Après sept rencontres, il affichait un maigre 29% à 3-points, avec tout de même 10 points de moyenne.

Mais ses coéquipiers n’allaient pas délaisser pour autant un joueur qui a enchaîné deux saisons à 39% derrière l’arc à Dallas. « Ils ont toujours confiance en moi, même si j’ai eu du mal ces derniers matches, ils m’ont toujours dit de shooter à chaque fois que je suis ouvert », rapporte l’ailier-fort cité par le New York Post.

Cette confiance a payé en début de semaine face aux Grizzlies. Alors que le secteur intérieur de son équipe était largement diminué – Noah Clowney, Day’Ron Sharpe ou encore Ben Simmons tous absents – Dorian Finney-Smith a signé une grosse seconde période pour permettre à Brooklyn de battre une deuxième fois les Grizzlies.

Une grosse présence en défense

Auteur de 17 points (6/10 aux tirs), 6 rebonds et 3 passes, l’ailier-fort des Nets a planté son 5e et dernier 3-points (5/8) à une minute de la fin, une sorte de « dagger » avant l’heure. « Ça fait du bien quand les gars qui vous entourent vous soutiennent même quand vous ne réussissez pas vos tirs », poursuit l’intéressé.

« Doe a continué à tirer et c’est rentré. Peut-on toujours contrôler (le résultat) ? Non, mais il faut savoir prendre les bons tirs. Il l’a fait et j’étais très content pour lui parce que je l’ai mis dans des situations difficiles. Il défend sur des pivots, des meneurs. Je lui fais subir tout cela et il se bat. Le voir se battre en défense, mais aussi voir son tir rentrer… Personne ne le mérite plus que lui », salue Jordi Fernandez.

Son « 3&D » devrait encore lui rendre de sacrés services cette saison.

« On peut compter sur lui, il est en bonne santé. Il défend du poste 1 à 5 pour nous, soir après soir. Et on a besoin de gars comme ça, surtout en ce moment avec les blessures. Il l’a dit ce soir, il était prêt à jouer plus de 40 minutes si je ne jouais pas. Il faut donc lui tirer notre chapeau », termine Nic Claxton.

Dorian Finney-Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DAL 81 20 37.2 29.3 75.4 0.7 2.1 2.7 0.8 1.5 0.6 0.6 0.3 4.3 2017-18 DAL 21 21 38.0 29.9 73.3 1.0 2.5 3.6 1.2 2.0 0.5 1.0 0.2 5.9 2018-19 DAL 81 25 43.2 31.1 70.9 1.7 3.1 4.8 1.2 2.3 0.9 0.9 0.4 7.5 2019-20 DAL 71 30 46.6 37.6 72.2 2.0 3.7 5.7 1.6 2.5 0.6 1.0 0.5 9.5 2020-21 DAL 60 32 47.2 39.4 75.6 1.6 3.8 5.4 1.7 2.3 0.9 0.8 0.4 9.8 2021-22 DAL 80 33 47.1 39.5 67.5 1.5 3.2 4.7 1.9 2.3 1.1 1.0 0.5 11.0 2022-23 * All Teams 66 30 39.1 33.7 76.3 1.7 3.1 4.8 1.5 2.2 0.8 0.9 0.5 8.3 2022-23 * DAL 40 32 41.6 35.5 75.0 1.7 3.0 4.7 1.5 2.0 0.9 0.9 0.5 9.1 2022-23 * BRK 26 28 35.1 30.6 78.9 1.8 3.1 4.9 1.6 2.5 0.7 1.0 0.6 7.2 2023-24 BRK 68 29 42.1 34.8 71.7 1.6 3.1 4.7 1.6 2.2 0.8 0.9 0.6 8.5 2024-25 BRK 8 29 44.3 34.8 58.3 2.0 3.1 5.1 1.8 3.8 1.5 1.5 0.6 10.6 Total 535 28 43.5 35.4 72.0 1.5 3.1 4.6 1.4 2.2 0.8 0.9 0.5 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.