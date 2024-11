Steve Kerr : « Les fans des Celtics vont m’accueillir à bras ouverts »

Soir de retrouvailles à Boston avec la venue de Steve Kerr, et le coach des Warriors sait qu’il aura droit à une réception bouillante de la part du public. La raison ? Les deux « DNP » infligés à Jayson Tatum aux Jeux olympiques. À Boston, personne ne lui pardonne cet affront.

« Je suis très enthousiaste. Je pense que les fans vont vraiment m’encourager », ironise Steve Kerr au micro de l’émission « Tolbert & Copes » de KNBR. « Parce que vous savez ce que j’ai fait l’été dernier : j’ai beaucoup fait jouer Jrue Holiday et Derrick White, et vu que ces deux gars sont des Celtics et que Tatum a également joué un rôle important dans tout ça, les trois ont joué un rôle majeur, et nous avons gagné la médaille d’or. Nous sommes en Amérique. C’est le lendemain du jour des élections. Je pense que les fans des Celtics vont m’accueillir à bras ouverts, et peut-être même avec des bouquets de roses … C’est touchant. »

Blague à part, Steve Kerr sait depuis trois mois que le public de Boston va le siffler. Mi-septembre, il avait déjà évoqué ce choix de peu faire jouer Jayson Tatum, et de s’en priver face à la Serbie. « Jayson a très bien géré la situation. Bien sûr, c’est devenu un sujet médiatique, mais il n’aurait pas pu mieux gérer la situation. Tyrese, c’est la même chose. Chaque match était différent. On en a parlé dès le premier soir : 12 superstars et probablement seulement neuf d’entre elles peuvent jouer de façon régulière », avait rappelé le coach de Team USA.

Aux JO, Hayson Tatum avait disputé 4 de ses 6 rencontres pour 5 points à 38% au tir en 17 minutes de temps de jeu.