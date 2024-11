Myles Turner toujours trop irrégulier au rebond

Natif de Bedford dans le Texas, Myles Turner a profité de son passage chez lui, à Dallas, pour signer son meilleur match de la saison, et de loin, avec 30 points à 10/17 au shoot, 5/8 à 3-pts, et 11 rebonds.

« Il y avait de bonnes ondes autour de moi. Il y a beaucoup de monde, de Bedford et des environs, qui sont venus me voir et me soutenir. Il y avait environ 75 personnes pour me donner de l’amour », raconte ainsi le pivot des Pacers.

Néanmoins, ce n’est pas le public qui marque des paniers ou prend des rebonds. C’est le joueur d’Indiana qui a fait le travail, en abordant la rencontre avec l’envie d’être plus tranchant.

« Je dois garder un état d’esprit agressif. Les deux derniers matches, j’étais un peu effacé », concède-t-il. « Quand je suis agressif, de bonnes choses arrivent et l’équipe adverse doit faire des ajustements. »

« Je ne peux pas être un pivot qui tourne à 5 ou 6 rebonds de moyenne. Je le sais »

Ce n’est pas nécessairement en attaque que Rick Carlisle veut d’abord voir son pivot être l’agresseur et non pas l’agressé. C’est en défense et plus précisément au rebond, un domaine où Myles Turner admettait lui-même qu’il n’était pas toujours à la hauteur de son potentiel. Le coach espère le voir prendre 10 rebonds par rencontre, quand il tourne à seulement 6.7 depuis le début de la saison…

« Soyons honnêtes : on a dominé les Mavericks aux rebonds et gagné le match. On a gagné la bataille au rebond trois fois et on est à 3-4 », constate Rick Carlisle. « Il donne le ton. Il a pris deux gros rebonds en début de match. S’il n’est concentré que sur la défense et s’il prend 10 rebonds, il change les matches pour nous. »

Les chiffres du début de saison le montrent bien : les deux meilleures performances au rebond de Myles Turner furent les 11 prises contre Dallas et 9 face aux Pistons, et à chaque fois, Indiana a gagné. Les quatre autres matches qu’il a joués, il a pris entre 4 et 7 rebonds et ce ne furent que des revers…

« Je ne peux pas être un pivot qui tourne à 5 ou 6 rebonds de moyenne. Je le sais », indique-t-il. « C’est la chose pour laquelle on m’a le plus critiqué. Je dois m’y atteler et en faire plus de ce côté. Je dois élever mon niveau dans ce domaine. C’est une habitude à laquelle je dois penser pendant la rencontre. Le rebond, c’est mental, et pas vraiment une compétence particulière. Il faut seulement y aller et le faire. »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 6 31 49.3 40.6 70.8 0.5 6.2 6.7 1.5 4.0 0.8 3.2 1.7 17.0 Total 576 29 50.2 35.5 77.0 1.4 5.4 6.8 1.2 3.0 0.7 1.4 2.2 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.