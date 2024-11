Près de 5 millions de dollars pour ce maillot de Michael Jordan !

Sotheby’s a flairé le bon filon en mettant à l’honneur des pièces rares appartenant à l’histoire du sport professionnel américain et au basket en particulier. Dans ce domaine, Michael Jordan attire toujours autant les passionnés et investisseurs, preuve en est avec la mise en place de cette vente aux enchères baptisée « Colossal – The Ultimate Jordan Collection« , qui proposait cinq pièces de collection « inestimables », ou presque.

Cette fois, c’est un maillot des Bulls porté par Michael Jordan lors de la saison 1996/97 qui a atteint des sommes folles puisque la vente finale a été conclue à hauteur de 4.68 millions de dollars !

Le maillot du fameux crossover d’Allen Iverson

Sotheby’s a présenté le maillot en indiquant qu’il avait été porté à 17 reprises lors de l’exercice 1996-1997, incluant le match où Michael Jordan s’est fait crosser à Philadelphie par un rookie répondant au nom d’Allen Iverson, un détail qui a apparemment apporté une grosse valeur ajoutée à ce maillot.

C’est le quatrième maillot le plus cher de l’histoire vendu aux enchères, derrière le dernier maillot des Bulls porté en carrière par Michael Jordan lors du Game 6 des Finals remportées en 1998 à Utah (10.8 millions de dollars), le maillot de Kobe Bryant lors de sa saison MVP en 2007/08 (5.8 millions) et celui de Wilt Chamberlain porté lors des Finals 1972 avec les Lakers (4.9 millions).

Un total de 8.5 millions de dollars !

Parmi les autres pièces présentées lors de cette vente aux enchères, il y a eu un maillot porté lors du Game 1 du premier tour des playoffs de 1998 face aux Nets en préambule de la « Last Dance » de MJ, parti pour 840 000 dollars, un ensemble d’entraînement de North Carolina avec une paire de chaussures signées (132 000 dollars), un ensemble porté lors de la saison 1988/89, y compris en playoffs (1.08 million de dollars), et un drapeau américain datant des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, signé par Charles Barkley, Larry Bird, Clyde Drexler, Patrick Ewing, Magic Johnson, Michael Jordan, Christian Laettner, Karl Malone, Chris Mullin, Scottie Pippen, David Robinson et John Stockton, qui s’est quant à lui vendu à 1.8 million de dollars !

Au total, la collection a atteint 8.5 millions de dollars, rappelant une fois de plus à quel point la légende Michael Jordan continue d’exploser les compteurs, plus de 25 ans après son dernier titre NBA.