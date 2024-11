Les Mavericks sans pitié avec le Magic

Aucun problème pour les Mavericks qui s’imposent 108-85 face au Magic, bien trop démuni sous les panneaux en l’absence de Paolo Banchero. Après un beau duel entre Wendell Carter Jr. et Daniel Gafford, Kentavious Caldwell-Pope et Jalen Suggs ouvre les hostilités à 3-points pour prendre les commandes (15-8). Mais la suite sera bien plus compliquée…

Tout simplement parce que Luka Doncic prend le match à son compte. D’abord avec un tir longue distance sur Moe Wagner, puis en trouvant Dereck Lively II pour un « and-one ». Les Mavericks recollent d’abord au score, avant d’accélérer puis de prendre l’avantage avec l’aide de Kyrie Irving et de ses pénétrations. Dallas termine le premier quart-temps sur un 13-2 pour mener 30-22.

Le Magic explose !

La suite sera encore pire pour le Magic. Les deux arrières All-Stars sont en grande forme et le ballon circule bien mieux chez les Texans. Daniel Gafford est hyperactif sous le cercle, tandis que Klay Thomspon règle la mire à mi-distance. Résultat : Dallas passe un 30-9 pour exploser la défense d’Orlando. Seul Jett Howard, qui doit s’y reprendre par deux fois, et Suggs, tentent de répondre de loin, mais l’écart est déjà trop large, et les Mavericks sont à +25 à la mi-temps (65-40).

La seconde mi-temps est également à sens unique. Bien servi par Luka Doncic, Klay Thompson s’amuse de « KCP » à mi-distance. C’est encore Jett Howard du côté d’Orlando qui tente de réduire un écart bien trop creusé. Mais l’activité de Lively sous le cercle anéantit tout espoir adverse. Dallas atteint presque les trente points d’écart à plusieurs reprises et les deux coaches lancent le « garbage time » à cinq minutes de la fin.

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

– Le grand trou d’air. Après avoir encaissé un 13-2 à la fin du premier quart-temps, le Magic ne va inscrire que 9 points en neuf minutes dans le 2e quart-temps. Résultat, Dallas s’échappe pour mener de 29 points (60-31) !

– Luka Doncic en patron. Au-dessus de ses standards d’octobre (38% au tir à 29% de loin), le Slovène n’a pas manqué de prendre le match à son compte et il se rapproche du triple-double avec 32 points 9 rebonds et 7 passes, à 50% aux tirs. En 32 minutes.

– Wendell Carter Jr de nouveau blessé. Déjà absent lors du dernier match du Magic contre les Cavaliers pour une douleur au genou, l’intérieur n’a joué que 9 minutes ce soir, pour un problème au pied. Sans sa paire d’intérieurs titulaire, le Magic a souffert sous les cercles avec 53 rebonds pour les Mavericks, et 52 points encaissés dans la peinture.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.