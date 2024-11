Les Pistons refroidissent les Nets

Pas franchement l’affiche la plus sexy qui soit pour un dimanche à heure européenne, mais ce Nets – Pistons aura eu le mérite de nous offrir un semblant de suspense, malgré un niveau de jeu loin d’être enthousiasmant.

Avant de finalement déboucher sur une victoire de Detroit (106-92), plus inspiré collectivement que Brooklyn grâce à Cade Cunningham (19 points, 6 rebonds, 6 passes) et Tobias Harris (18 points, 6 passes, 5 rebonds) ou encore Malik Beasley (18 points) et Jalen Duren (13 points, 17 rebonds, 3 contre).

Après une première mi-temps globalement équilibrée, avec du déchet balle en main compensé par de l’agressivité de chaque côté pour aller chercher des points sur la ligne, il faut attendre le troisième quart-temps pour assister à la première réelle domination d’une équipe. Celle des Pistons en l’occurrence, avec un 25-8 sur huit minutes initié par un Tobias Harris tranchant et qui punit à la moindre ouverture, en compagnie de la paire Cade Cunningham – Jalen Duren plus près du cercle.

De quoi placer les Nets derrière d’une dizaine de points, alors qu’ils avaient pourtant bien débuté dans l’ombre d’un Cam Johnson dans un grand soir au shoot. Un écart qui ne sera finalement jamais comblé, Malik Beasley et Cade Cunningham s’assurant de ne pas laisser espérer les coéquipiers de Cam Thomas avec leurs paniers à 3-points ou dans la peinture.

À RETENIR

– Detroit accélère après la mi-temps. Pas au mieux en première période, mais pas non plus largués par les Nets, les Pistons ont attendu le retour des vestiaires pour faire la différence dans cette partie. Sous l’impulsion du trio Cade Cunningham – Tobias Harris – Jalen Duren, les joueurs de JB Bickerstaff ont signé un run de 25-8 à cheval sur les troisième et quatrième quarts-temps, appuyant aussi bien dans la peinture qu’à 3-points ou même qu’à mi-distance, tout en profitant des pertes de balle de Brooklyn, qui arrosait en prime de loin. Une séquence longue de huit minutes et qui a donc fait basculer le match.

– Brooklyn tombe en panne offensivement. Avec près de 118 points de moyenne depuis la reprise, les Nets tournaient bien, et même très bien offensivement, mais ils ont connu un après-midi sans devant leurs fans. Sans doute perturbés par cet horaire avancé, mais aussi par l’intensité physique exercée par les Pistons, les hommes de Jordi Fernandez n’ont jamais vraiment trouvé leur rythme, à l’image de Cam Thomas ou Dennis Schröder. Cam Johnson a eu beau faire de son mieux pour retarder l’échéance, il n’a pas pu garder le rythme. D’autant que Nic Claxton laissait filer plusieurs points faciles sur la ligne des lancers-francs…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.