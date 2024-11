Basket4Ballers a créé l’événement il y a un peu plus d’un mois en changeant exceptionnellement de casquette pour créer sa propre chaussure signature, la B4B Origins ! La boutique française est passé de revendeur à créateur pour concevoir son premier modèle de A à Z, un choc entre deux mondes aux airs de « Big Bang » qui a donné naissance à une petite pépite.

La paire se distinguait notamment par son choix de coloris à composer entre vert, bleu, rose et violet, et vient donc de bénéficier d’un nouvelle version baptisée « Flower Pink », entre différentes teintes de rose et de jaune pour habiller la tige.

La B4B Origins « Flower Pink » est vendue à 100 euros sur Basket4Ballers.