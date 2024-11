Chet Holmgren : « Aucune équipe n’a accroché de bannière pour six victoires consécutives »

Ce ne fut pas parfait offensivement pour le Thunder face aux Clippers mais, comme depuis le début de la saison, Oklahoma City a haussé le ton quand il le fallait, avec une défense capable d’éteindre l’adversaire…

Cela donne six victoires en six matchs pour Chet Holmgren et ses camarades, qui réalisent le meilleur début de saison de l’histoire de la franchise (depuis son arrivée dans l’Oklahoma).

« Il reste 76 matchs » tempère Shai Gilgeous-Alexander. « Nous sommes très loin de ce que nous voulons accomplir, qui est de gagner gros. Donc oui, c’est plutôt sympa. Mais nous ne sommes pas satisfaits du tout. »

Des bases défensives historiques

Certes, il y a encore du travail sur le plan offensif, et le calendrier plutôt clément du début de campagne (Nuggets, Bulls, Hawks, Spurs, Blazers, Clippers) n’a pas fait de mal à une équipe qui doit faire sans Isaiah Hartenstein, mais ce Thunder a remporté ses matchs par au moins 12 points d’écart, avec une moyenne de 17.7 points…

C’est surtout la défense hyper polyvalente et agressive qui impressionne, les adversaires du Thunder perdant le ballon sur 20.3% de leurs possessions, ce qui est largement le plus fort taux de toute la ligue pour le moment.

D’ailleurs, le « Defensive Rating » du Thunder sur ses six premiers matchs est de 94.9 points encaissés sur 100 possessions. Là encore, c’est le meilleur de toute la NBA. Même si l’échantillon est évidemment très faible et que OKC aura évidemment du mal à tenir ce rythme défensif sur 82 matchs, et qu’il ne restera pas aussi bas, il faut remonter aux Spurs de 2004 pour trouver de telles stats sur une saison…

« Je pense qu’aucune équipe n’a accroché de bannière pour six victoires consécutives » conclut toutefois Chet Holmgren, bien content que la saison ne fait que débuter. Même s’il vaut mieux la débuter de la sorte.