C’est Nowell avant l’heure pour les Pelicans

On s’attendait à ce que les Pelicans se renforcent après les blessures de Dejounte Murray, CJ McCollum et Herb Jones, et voilà que ESPN annonce le recrutement de Jaylen Nowell.

Il y a de fortes chances pour que ce contrat ne soit pas totalement garanti et serve uniquement à dépanner durant la convalescence du trio Murray – McCollum – Jones. Le premier s’est cassé la main, et sera absent quatre à six semaines. Ces deux coéquipiers viennent de le rejoindre à l’infirmerie pour deux à quatre semaines.

Capable d’évoluer aux postes 2 et 3, le joueur de 25 ans affiche en tout cas 8.9 points de moyenne en carrière. Il aura donc pour mission première de soulager un peu Zion Williamson et Brandon Ingram, plus que jamais chargés de porter New Orleans sur leurs épaules en attendant le retour de leurs trois camarades dans le cinq.

Passé par Minnesota, mais également Memphis et Detroit, Jaylen Nowell a été drafté au deuxième tour en 2019 (43e choix) et il multipliait les essais non concluants depuis la fin de son contrat chez les Wolves en 2023.

Jaylen Nowell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 15 10 35.8 11.5 94.1 0.2 0.7 0.9 1.3 0.7 0.2 0.2 0.1 3.8 2020-21 MIN 42 18 42.4 33.3 81.8 0.5 1.8 2.3 1.5 1.7 0.5 0.7 0.3 9.0 2021-22 MIN 62 16 47.5 39.4 78.3 0.4 1.6 2.0 2.1 1.2 0.4 0.6 0.2 8.5 2022-23 MIN 65 19 44.8 28.9 77.8 0.6 2.1 2.6 2.0 1.6 0.7 1.0 0.1 10.8 2023-24 * All Teams 13 16 43.6 20.7 77.8 0.5 1.4 1.9 1.5 1.2 0.3 0.5 0.2 6.2 2023-24 * MEM 9 17 40.0 17.4 100.0 0.3 1.2 1.6 1.8 1.4 0.3 0.6 0.0 5.7 2023-24 * DET 4 14 52.2 33.3 66.7 0.8 1.8 2.5 0.8 0.5 0.3 0.5 0.5 7.5 Total 197 17 44.6 31.7 79.8 0.4 1.7 2.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.2 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.