Team USA ou Mexique ? Jaime Jaquez Jr. n’a pas encore tranché

Jaime Jaquez Jr a été l’un des bons coups de la saison 2023/24. Drafté en 18e position par le Heat, l’arrière/ailier a progressivement pris ses marques en NBA au point d’être intégré à la « Select Team », amenée à jouer les « sparring-partners » pour Team USA en amont des derniers Jeux Olympiques à Paris.

Le potentiel du joueur de 23 ans intéresse évidemment les fédérations américaines et mexicaine, Jaime Jaquez Jr. étant éligible pour évoluer sous le maillot de l’une des deux sélections. Il a en effet déjà participé aux Jeux Panaméricains avec la sélection mexicaine lorsqu’il avait 19 ans, mais sa présence au sein de la « Select Team » a été plus qu’un appel du pied de la part de Team USA.

Le « »Mexico City Game », la nuit dernière face à Washington, a été l’occasion de lui poser à nouveau la question. Pour l’heure, l’intéressé n’a pas encore tranché.

« Non, je n’ai pas encore pris ma décision », a-t-il déclaré. « Vous me connaissez et vous connaissez mon parcours. Je suis né en Californie, j’ai grandi là bas, à faire des camps de basket aux États-Unis. Ensuite bien sûr, j’ai joué pour le Mexique durant les Jeux Panaméricains. Après ça, j’ai pris du recul par rapport aux équipes nationales. J’ai compris la pression que ça pouvait emmener autour de moi, et la façon dont les fans pourraient réagir à passer de Team USA au Mexique ».

D’un autre côté, la sélection mexicaine lui permettrait de bénéficier d’une plus grand exposition assez rapidement, tandis que le processus pouvant l’amener jusqu’à Team USA serait forcément plus difficile et prendrait davantage de temps. Plus le joueur de Miami prendra son temps, plus on pourrait comprendre qu’il laisse éventuellement la porte ouverte à la fédération des Etats-Unis. Pour l’instant, la question n’est en tout cas pas une priorité.

« Ce sera une décision personnelle, par rapport à ce que je ressens, et aussi ce qu’en pense ma famille. Je les consulte pour presque tout ce que je fais. Donc quand le moment arrivera, je serai prêt à prendre ma décision. Mais à présent, je suis simplement concentré sur le Heat de Miami », a-t-il conclu.

Jaime Jaquez, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIA 75 28 48.9 32.2 81.1 1.1 2.7 3.8 2.6 2.2 1.0 1.5 0.3 11.9 2024-25 MIA 5 25 37.8 50.0 53.8 2.4 5.2 7.6 2.4 2.4 0.8 1.8 0.0 9.4 Total 80 28 48.2 33.2 79.3 1.2 2.9 4.0 2.6 2.2 1.0 1.5 0.2 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.