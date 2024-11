Jayson Tatum s’investit dans la création d’une franchise WNBA à St. Louis

Alors que la NBA reste frileuse sur la question de son expansion, la WNBA va accueillir trois nouvelles franchises d’ici 2026, avec des équipes créées à San Francisco, Toronto et Portland. Dans deux ans, il y aura donc 15 franchises, et l’objectif est d’atteindre les 16, et les candidatures ne manquent pas.

« La bonne nouvelle, c’est que nous avons une forte demande de la part de nombreuses villes », avait déclaré Cathy Engelbert, la commissionnaire de la WNBA, avant les Finals. « Je dirais une dizaine, voire plus à ce stade… Je pense que plus les gens regardent la WNBA et voient ce que nous développons ici, ces joueuses et le produit sur le terrain, plus les gens sont intéressés par la présence de la WNBA dans leur ville. »

La NBA autorise les investissements de joueurs en WNBA

Parmi cette dizaine de villes, il y a St. Louis, et derrière le projet, on trouve Jayson Tatum ! Originaire de cette ville, comme Bradley Beal, l’ailier des Celtics est prêt à consacrer plusieurs millions de dollars pour la création d’une franchise. Le prix d’entrée est de 200 millions de dollars, et selon Sportico, Tatum a accepté officieusement d’investir dans l’équipe si elle se concrétise et de contribuer en coulisses à la présentation du projet et la recherche d’investisseurs.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, la NBA autorise les joueurs à posséder jusqu’à 4% d’une franchise WNBA. Ce qui signifie que Tatum peut investir jusqu’à huit millions dans le projet. Pour l’instant, le projet n’est pas arrivé sur le bureau de Cathy Engelbert mais il serait mené par les milliardaires Richard Chaifetz et David Hoffman. « St. Louis est un marché sportif de premier plan et nous pensons que l’arrivée d’une franchise WNBA dans la région constituera un moment décisif dans la relance actuelle de la ville », a déclaré Don Soffer, le porte-parole du projet.