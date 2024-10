La NBA répète que son expansion « n’est pas si évidente »

Alors que les villes de Seattle et de Las Vegas attendent, dans les starting-blocks, depuis plusieurs années, la NBA n’est toujours pas pressée de passer à 32 équipes.

Avant de se pencher sur le dossier, Adam Silver avait d’abord répondu qu’il attendait que le nouveau contrat lié aux droits TV soit conclu. Et maintenant que la Grande Ligue a signé un contrat de 76 milliards de dollars avec ses diffuseurs, le grand patron de la NBA justifie sa frilosité par d’autres paramètres.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles l’expansion n’est pas aussi évidente que certains pourraient le penser. Il y a un point de vue auquel je suis souvent confronté, selon lequel l’expansion serait une machine à cash » explique-t-il à Sports Illustrated. « Ce n’est pas le cas. Tout d’abord, il s’agit essentiellement de vendre des actions de la ligue. Dans la mesure où vous concluez de nouveaux accords de télévision nationale, vous avez maintenant deux nouveaux partenaires, et vous divisez donc l’argent de deux manières supplémentaires. Il y a également une dilution du talent. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous ne nous sommes pas agrandis récemment, car nous nous efforçons de créer une ligue plus compétitive. »

Même prudence en WNBA ?

En clair, Adam Silver répète que l’ajout de deux franchises, et donc de 30 joueurs, rendra la ligue moins compétitive avec la dispersion des talents. Pourtant, l’expansion de la WNBA, qui n’avait que 12 équipes cette saison, s’intensifie avec un passage à 15 franchises dès 2026. Mais là encore, Adam Silver reste prudent.

« Je sais que le téléphone de Cathy Engelbert, « commissionner » de la WNBA, et le mien n’ont cessé de sonner ces derniers mois à cause de personnes intéressées par la possession ou l’investissement dans des équipes de la WNBA » avoue-t-il. « Lorsque nous avons lancé la ligue il y a 28 ans, notre objectif était d’avoir une équipe WNBA affiliée à chaque franchise NBA. Il est clair que nous avons connu des hauts et des bas en cours de route, et il se peut qu’il y ait des marchés où la NBA n’est pas présente et qui présentent un grand intérêt pour la WNBA. En même temps, notre objectif serait d’avoir une ligue robuste à peu près équivalente à la NBA. Le fait qu’il y ait tant d’intérêt ne signifie pas que nous devrions nous développer aussi rapidement. Nous devrions être prudents et réfléchis dans la manière dont nous le faisons ».