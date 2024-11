Le MVP de la nuit | Anthony Davis, leader insatisfait

On peut signer sa meilleure marque offensive de la saison, s’emparer de la tête du classement des meilleurs scoreurs de la saison, s’imposer mais quand même faire la moue. C’est la soirée vécue par Anthony Davis à Toronto, malgré une nouvelle prestation de très haut niveau sur le parquet des Raptors.

L’intérieur des Lakers a survolé la rencontre et la raquette canadienne, sans solution. Mais Davis avait du mal à se réjouir de ce match en apparence plus que satisfaisant, la faute à une deuxième période inaboutie de la part de l’équipe de Los Angeles, vainqueur de six points (131-125) après avoir compté jusqu’à 26 unités d’avance.

Un « clinic »

Il a livré une démonstration face au pauvre Jakob Poeltl, qui n’a pas démérité, mais a souffert de la comparaison. En emmenant le pivot autrichien des Raptors loin du cercle au moment d’être servi, Davis a fait parler sa mobilité, puis sa technique pour conclure. Tir en crochet, teardrop, alley-oop… Toute sa panoplie offensive près du cercle y est passée, avec une efficacité diabolique (38 points à 14/20).

« C’est amusant, ce soir on avait préparé certaines choses pour Anthony mais ce n’était pas comme si nous voulions que tout passe par lui » a analysé JJ Redick après le match. « C’est un exemple de comment nous voyons notre attaque, la balle finit par trouver les meilleurs joueurs. Et elle finira par trouver ‘AD’ si nous jouons comme nous le voulons. »

« Nous sommes loin de ce que nous voulons être »

C’est pourtant un Anthony Davis un peu fermé qui s’est présenté face aux micros après le match, frustré par la tournure de la rencontre. Certes, les Lakers ont décroché leur première victoire à l’extérieur de la saison. Mais ils ont dû cravacher en fin de match pour résister au retour des Raptors. Et alors que quatre des cinq titulaires angelinos avait passé la barre des dix points en première période, la « meilleure de la saison » a estimé Redick, seul Davis et ses 19 points après le repos ont confirmé, pour mieux limiter la casse.

‘C’est inacceptable, a déploré Davis au micro de Spectrum SportsNet. Oui, nous avons gagné et nous prenons cette victoire, c’est toujours difficile de gagner dans cette ligue, surtout à l’extérieur. Mais nous sommes loin de ce que nous voulons être. Nous avons gagné grâce à notre talent. » Le sien, en bonne partie, en l’occurrence avec une ligne ultra complète autour de sa démonstration offensive : 11 rebonds, 3 interceptions, 2 contres et 2 passes décisives.

Nouveau leader avec 31,8 points/m

Après un été bien chargé avec les Jeux olympiques, Anthony Davis n’a pas baissé pied, évoluant à un niveau MVP. « Je suis agressif. Je prends mon temps sur tous mes tirs. Et j’ai beaucoup travaillé durant l’été. Être avec Team USA est toujours d’une grande aide à trouver mon rythme. » Ce rythme, c’est celui d’un meilleur marqueur de la ligue, avec 31,8 points, devançant désormais Tyrese Maxey.

Mais Davis ne semble pas s’en préoccuper, et est resté focalisé sur le match du soir, surtout après les promesses des deux premiers quart-temps. « En première période, nous avons extrêmement bien joué. Le ballon circulait bien, on trouvait des bonnes positions et des opportunités les uns pour les autres. Notre défense était phénoménale. Tout ce dont nous avions parlé après nos deux dernières défaites, nous l’avons mis en place avant la pause. Quand on joue comme ça, on est une équipe difficile à battre. »