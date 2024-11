Les Lakers se font une belle frayeur mais rebondissent à Toronto

Les Lakers auraient pu se rendre la soirée très facile à Toronto, mais ont dû batailler jusqu’au bout pour venir à bout d’accrocheurs Raptors. Los Angeles menait pourtant 45-19 après un peu plus d’un quart-temps dans ce qui prenait le chemin d’une longue soirée pour les fans canadiens. Ceux-ci ont dû revivre de vieux cauchemars quand LeBron James s’est amusé à les tourmenter avec 14 points dans le premier quart-temps après être arrivé à la salle avec un masque de Scream.

Leurs tourments se sont poursuivis jusqu’à la pause, avec 25 points d’avance pour les visiteurs, grâce à une belle circulation du ballon et déjà quatre des cinq titulaires à plus de dix points. Mais ces Raptors ont au moins l’insouciance de leur jeunesse, et n’ont jamais lâché derrière leur leader RJ Barrett.

Scottie Barnes sur le flanc pour un moment, l’ancien Knick a pris le contrôle du jeu, alternant entre scoring (24 points en deuxième période) et distribution. Privés de paniers faciles près du cercle ou en transition, les Lakers ont vu leur avance fondre jusqu’à huit unités dans le troisième quart.

Les joueurs de JJ Redick ont dû s’en remettre à deux tirs de loin importants de Rui Hachimura, puis de D’Angelo Russell dans le quatrième quart-temps pour repousser un premier temps l’estocade, avant qu’Anthony Davis ne finisse le boulot et sa superbe soirée sur la ligne des lancers-francs (131-125). Les Lakers peuvent célébrer la 56e victoire en 75 matchs en carrière pour LeBron James contre les Raptors, mais s’inquiètent pour Austin Reaves, touché à la cheville dans le deuxième quart-temps et qui a fini le match en serrant les dents.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 30 points d’Anthony Davis ? Victoire automatique. Pour la quatrième fois de la saison, Anthony Davis a atteint la barre des 30 points. Pour quatre victoires des Lakers. L’intérieur a livré une nouvelle prestation XXL avec 38 points, 11 rebonds, 3 interceptions et 2 contres. Trop mobile et technique pour Jakob Poeltl, « AD » s’est régalé.

– Les Raptors encore plombés par leur entame. 32-18 contre les Wolves. 30-16 contre les Hornets. Et cette fois 43-19 contre les Lakers. Toronto n’y arrive décidément pas en début de match et cela coûte cher. L’équipe canadienne enchaîne un troisième revers plutôt étriqué au score, sans avoir pourtant mené une seule seconde vendredi. Il y a pourtant du mieux avec des records en carrière pour Barrett (12 passes pour aller avec ses 33 points) et Gradey Dick (31 points à 13/26). À noter le premier match du rookie Ja’Kobe Walter, maladroit pour son retour de blessure (1/8).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.