Tari Eason soulagé d’être prolongé avec les autres jeunes Rockets

Une simple formalité pour le GM de la franchise, Rafael Stone. Les Rockets ont annoncé avoir activé leurs options sur la quatrième année des contrats de Jabari Smith Jr. et de Tari Eason, et de la troisième année de ceux d’Amen Thompson et Cam Whitmore.

La décision est logique tant les quatre joueurs sont déjà bien installés dans les rotations d’Ime Udoka, et amenés à jouer un rôle important pour l’avenir de l’équipe. Mais cette annonce a sans doute plus de valeur pour l’un des quatre joueurs en question : Tari Eason.

Touché à la jambe, l’ailier/ailier fort remplaçant a dû se faire opérer au printemps dernier, ce qui l’a contraint à ne prendre part qu’à 22 rencontres avec sa formation. Une sacrée tuile pour lui qui avait disputé l’intégralité de sa saison rookie et s’était invité dans le deuxième cinq des meilleurs rookies.

« Je suis très heureux par rapport à ça. J’aime ce groupe, j’aime cette ville, j’aime cette équipe. Le fait d’avoir l’opportunité de continuer à être impliqué avec ces gars est vraiment une bénédiction. Je suis très heureux », répète-t-il au Houston Chronicle, semblant clairement soulagé par l’activation de cette option.

Son sérieux a parlé

« Manquer tout ce temps, c’est se poser beaucoup de questions, c’est se demander ce qu’il en est. Première grosse opération pour moi, première blessure, cela fait beaucoup de points d’interrogation. Mais je pense qu’ils ont vu à quel point j’étais sérieux dans mon travail à mon retour et à quel point j’étais prêt et impatient de retrouver l’équipe », poursuit le 17e choix de la Draft 2022.

Aujourd’hui encore, les Rockets restent prudents avec son temps de jeu, pour éviter le moindre risque de rechute. « Ils font toujours attention à ma charge de travail. En même temps, ils savent que je dois jouer », rapporte Tari Eason, dont le temps de jeu augmente match après match.

Cette nuit dans la victoire à Dallas, il a bénéficié de 19 minutes pour signer sa meilleure production de sa saison : 15 points à 6/10 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes. « C’est ce qu’il fait tous les soirs. Il a fait la différence en défense et a été comme d’habitude omniprésent près du cercle en attaque », saluait Ime Udoka à l’issue de cette rencontre.

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 22 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.0 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 22 22 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8 2024-25 HOU 5 18 54.8 36.4 80.0 1.4 2.2 3.6 1.6 2.2 1.8 0.2 0.6 8.4 Total 109 21 45.6 34.8 73.2 2.3 3.8 6.1 1.1 2.3 1.2 1.1 0.6 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.