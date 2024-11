Jalen Green et les Rockets résistent à la poussée tardive des Mavericks

Ils n’avaient remporté qu’un seul de leur quatre derbys face aux Mavs l’an dernier. Les Rockets ont bien démarré leur série d’affrontements face à leurs voisins cette saison en s’imposant sur le parquet de l’American Airlines Center cette nuit (102-108).

Une courte victoire qui ne traduit pas la domination affichée pendant une bonne partie de la rencontre par Jalen Green (23 points et 12 rebonds), Alperen Sengun (17 points et 12 rebonds) et de leur bande. Pourtant maladroits, les visiteurs ont beaucoup insisté sur leur taille et remporté les duels sur le plan physique pour se détacher rapidement au score.

En tête de 13 points après 12 minutes (21-34), ils ont profité des difficultés des Mavs à marquer – seulement 26 points inscrits à 7 minutes de la pause – pour creuser un peu plus l’écart. Spencer Dinwiddie a alors signé un bon passage à la distribution pour alimenter les intérieurs locaux, puis Luka Doncic a pris le relais pour que les Mavs rentrent au vestiaire en limitant la casse (44-57).

Kyrie Irving sonne la révolte

Mais le sentiment de morosité offensive chez les Mavs aperçu en première période s’est confirmé par la suite. Amorphes, en dehors d’un Kyrie Irving tonique, les Mavs voyaient leurs adversaires s’échapper à nouveau. Après un ballon volé, Dillon Brooks filait au dunk en contre-attaque et pouvait avoir le sourire : son équipe menait de 23 points (59-82).

Auteur d’un panier au buzzer de la troisième période, Kyrie Irving s’est pourtant chargé de la révolte. Jason Kidd s’est passé de ses pivots pour miser sur la vitesse. À raison. Luka Doncic et les autres ont retrouvé leur rythme, tandis que les Rockets se rouillaient à leur tour (3 points en 6 minutes).

La poussée des Mavs, qui n’ont jamais mené dans la partie, était si violente qu’à deux reprises, à 3-points, le Slovène ramenait son équipe à une possession de Houston dans les deux dernières minutes. Mais Jalen Green, auteur de la moitié de ses points dans le final, et les siens montraient leur solidité pour conclure malgré une dynamique défavorable.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets dominent à l’intérieur. Globalement maladroits (41% aux tirs dont 23.5.% à 3-points), les Rockets ont appuyé à l’intérieur pour les paniers faciles. Cette insistance s’est traduite par 58 points inscrits dans la raquette adverse, soit 14 points de plus que leurs adversaires. Aussi, les Rockets ont profité des soucis de faute de Daniel Gafford et Dereck Lively II pour dominer les débats au niveau du rebond (50-37), ce qui leur a logiquement permis de dominer au niveau des points en seconde chance (20-8).

– Les Mavs à la peine au démarrage. « On doit trouver une solution pour mieux démarrer. » Le message de Jason Kidd à l’issue de la rencontre était clair. Les difficultés au démarrage affichées ne se limitent pas à cette partie. Selon le coach, qui pointe du doigt les soucis de fautes et des carences aux rebonds, c’est le cas depuis l’entame de la saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.