Royce O’Neale et Ryan Dunn, les muscles de Phoenix

Alors qu’ils pointaient à -18 (52-70) des Clippers à la mi-temps, les Suns ont joué neuf minutes parfaites au retour des vestiaires, avec un 15/15 collectif au tir qui leur a permis de revenir à égalité (89-89).

Avec ses 12 points à 5/5 sur cette séquence, Devin Booker (40 points au final) a été le maître artificier de l’équipe, mais tout le monde a participé à la fête. Que ce soit Tyus Jones avec le floater, Jusuf Nurkic à 3-points ou en sortie de pick-and-roll, ou encore Ryan Dunn en contre-attaque ou Royce O’Neale dans le corner…

Outre Devin Booker et son superbe 5/9 à 3-points, le duo Dunn/O’Neale a d’ailleurs été le principal pourvoyeur de shoots extérieurs pour Phoenix, profitant des bons décalages collectifs pour cumuler un 9/15 à longue distance, avec dans le détail un 4/9 pour le surprenant rookie, et un superbe 5/6 pour le vétéran.

« Ces deux gars… Peu importe ce qu’on leur a demandé de faire, et ça ne fait que cinq matchs, mais dans ces cinq matchs, ils ont été vraiment, vraiment bons » explique Mike Budenholzer. « Royce a mis des gros tirs, dans le coin, il a réussi des stops précieux, des gros contres, des rebonds. Un peu de tout. Et Ryan, on l’a jeté directement dans le grand bain. Il doit défendre sur de grands joueurs tous les soirs, créer du jeu, shooter à 3-points avec confiance. Avec leur taille et leurs qualités athlétiques, ces deux gars nous aident vraiment beaucoup sur le plan défensif. »

Une qualité de tir qui se confirme

Cette taille et cet impact physique sont en effet précieux pour des Suns qui avaient souvent souffert la saison dernière, lorsque le jeu se durcissait et qu’il fallait sortir les muscles.

« Royce, il est à un stade de sa carrière où il est passé à l’étape supérieure en tant que joueur » assure carrément Kevin Durant. « Il hausse son niveau lorsqu’il y a des absents (Bradley Beal la nuit dernière), il apporte des points quand il le faut, il contre, il défend du meneur au pivot, il crée du jeu. Je suis vraiment impressionné. »

« KD » est forcément aussi impressionné par Ryan Dunn, même si le vétéran se faisait plus chambreur avec le rookie, qui s’était levé pour écouter ses réponses lorsqu’on l’a interrogé sur son compte. « Ce petit con va devoir continuer de bosser » s’amusait ainsi le double MVP des Finals sur l’ancien de Virginia, annoncé comme un shooteur très faible et qui prouve, depuis la présaison, qu’il est bien meilleur qu’envisagé. Sur les cinq premiers matchs de Phoenix, il tourne ainsi à 44% de loin, avec un joli 11/25 !

« On l’a testé dans nos installations (avant la Draft) et on a observé son shoot, dans différentes situations, et on était enthousiaste, de l’aider à grandir, parce que souvent, c’est juste une histoire de confiance. Ses automatismes (de shoot) sont globalement solides et on essaie simplement de l’aider » conclut Mike Budenholzer.