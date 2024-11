Avec un 3e quart-temps parfait, les Suns renversent les Clippers

Face à des Suns privés de Bradley Beal (touché au coude), les Clippers entament très bien la rencontre avec une défense active. Ils mettent les mains partout, volent des ballons et avec un James Harden en réussite, ils passent un 12-0 pour prendre le large dès le premier quart-temps (37-20). Il y a un peu plus de flottement avec les remplaçants, notamment quand Kevin Porter Jr. fait de mauvaises passes, mais avec le retour de James Harden et avec les shoots à 3-pts de Norman Powell, les Clippers respirent à nouveau mieux (70-52).

Après la pause, Kevin Durant et compagnie font mieux que réagir puisqu’ils ne vont pas manquer un tir pendant presque dix minutes ! Ils vont enchaîner un incroyable 15/15, avant un premier raté à moins de trois minutes de la fin du troisième quart-temps. Forcément, quand on ne rate pas un shoot, on revient, à la faveur d’un 17-3. Tout est à refaire pour les hommes de Tyronn Lue, impuissants face à cette réussite diabolique (93-91).

En dernier acte, les Suns réussissent à s’offrir plusieurs shoots ouverts, pour Devin Booker ou pour Royce O’Neale. Cela tombe dedans et face à une équipe californienne en peine pour marquer des points, face à une bonne défense de Phoenix, c’est suffisant pour l’emporter (119-125) alors que c’était bien mal embarqué à la pause. Troisième victoire d’affilée pour les troupes de Mike Budenholzer, quand les Clippers font grise mine avec un deuxième revers de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le troisième quart-temps des Suns. C’est le tournant du match. Les Clippers prennent 21 points d’avance dans les premières secondes de la seconde mi-temps et les Suns vont revenir petit à petit en ne manquant rien au shoot. Ils vont aller jusqu’à un superbe 15/15 ! Résultat : un quart-temps à 39 points à 16/20 au shoot dont 7/11 à 3-pts. Plus adroits au début, les hommes de Tyronn Lue ne tiendront pas ce rythme fou et lâcheront leur avance, avant de craquer en dernier quart-temps.

– Devin Booker remporte son duel face à James Harden. Le barbu n’a pas ménagé ses efforts avec 25 points, 13 passes et 10 rebonds. Mais ce fut parfois brouillon, à l’image de son 3/10 à 3-pts ou de ses 6 ballons perdus. En face, Devin Booker est monté en pression au fil de la rencontre pour briller après la pause. L’arrière inscrit 25 points rien qu’en deuxième mi-temps et termine avec 40 unités et 8 passes, à 11/18 au shoot et 5/9 à 3-pts.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.