« Je suis un Knick. » Karl-Anthony Towns n’a cessé de le répéter en amont de la rencontre alors que les journalistes cherchaient à le faire parler de son duel à distance à venir avec Jimmy Butler. « Vous me parlez de Minnesota. Je ne suis plus un Timberwolf, je suis un Knick », lâchait l’intérieur dont les relations avec la star du Heat ont été compliquées lorsqu’ils évoluaient ensemble.

On ne sait pas à quel point ce climat d’avant match sur le parquet du Heat a joué dans sa performance. Peut-être était-ce tout simplement une envie de frapper fort après trois premiers matchs plutôt discrets sous son nouveau maillot, à 15 points de moyenne.

Ou peut-être était-ce une simple question de rythme. Le voir convertir le premier tir du match sur un « floater », après avoir pris le dessus sur Nikola Jovic dans la prise de position, a contribué. Tout comme son premier panier longue distance après un « pick-and-pop » avec Jalen Brunson.

Deux zones – près du cercle et derrière l’arc – où Karl-Anthony Towns allait faire de sérieux dégâts. Un peu plus tard, on le voyait partir en dribble, faire un « spin move » et terminer main gauche devant un Thomas Bryant souvent dépassé lors de ses passages sur le parquet. Le même Thomas Bryant tentait ensuite de tenir la pénétration de Jalen Brunson qui n’avait plus qu’à envoyer Karl-Anthony Towns au « alley-oop ».

Tom Thibodeau veut qu’il s’affirme

La bonne connexion entre les deux hommes était bien évidente dans ce match. À la pause, l’intérieur affichait déjà 24 points au compteur. « J’aime son approche parce qu’il ne force rien. Il laisse le jeu venir à lui. Je veux qu’il s’affirme, mais je veux (aussi) qu’il laisse le jeu venir à lui. C’est un attaquant très doué, comme vous l’avez vu ce soir. Il peut vous faire mal de différentes manières », rappelle Tom Thibodeau.

En témoigne sa ligne de statistiques finale, bluffante d’efficacité : 44 points (17/25 aux tirs dont 4/5 à 3-points, 6/6 aux lancers), 13 rebonds et 2 passes pour 49 d’évaluation (et +15 au score lorsqu’il était sur le terrain).

« C’était un gros match pour nous aujourd’hui. Je voulais faire tout ce que je pouvais pour nous aider à gagner. J’ai été agressif et mes coéquipiers m’ont trouvé de bonnes positions. Merci à eux et aux coachs de m’avoir mis dans de bonnes situations pour utiliser mon talent, je voulais juste leur rendre la confiance qu’ils m’ont accordée », formule-t-il.

Un bon moyen pour lui de faire honneur à un maillot que le natif du New Jersey vient d’endosser.

« J’ai observé cette équipe de loin, elle a du cran. Elle trouve le moyen de gagner et n’abandonne jamais. On affiche donc cette mentalité new-yorkaise chaque soir, c’est quelque chose de reconnaissable quand vous jouez pour cette ville et que vous faites partie de cette culture », a bien compris Karl-Anthony Towns.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NYK 3 29 50.0 66.7 93.3 1.7 9.0 10.7 2.0 3.0 0.7 1.0 0.7 15.3 Total 576 34 52.3 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.