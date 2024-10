Caleb Martin, une belle addition chez les Sixers

Recruté pour être le « glue guy » au sein du cinq majeur des Sixers, Caleb Martin est un peu plus que cela en ce début de saison. Joel Embiid et Paul George bloqués à l’infirmerie, l’ancien joueur du Heat doit endosser davantage de responsabilités.

Deuxième plus gros temps de jeu de l’équipe (36 minutes) derrière l’inévitable Tyrese Maxey, le joueur de 29 ans était remplaçant lors du premier match de la saison. Face aux Bucks, il avait compilé 12 points et 9 rebonds.

Introduit dans le cinq dès le match suivant face aux Raptors (11 points, 5 rebonds et 4 passes), Caleb Martin a signé un solide double-double (17 points et 12 rebonds) dans la victoire de sa formation sur le parquet des Pacers.

Au-delà d’un jeu offensif parfois peu académique et une adresse très aléatoire (40% dont 14% à 3-points), le « role player » se distingue par son énergie et un esprit de battant affiché avec le Heat.

Un couteau-suisse défensif et offensif

« Il est très bon dans tous ces domaines, n’est-ce pas ? C’est un gagnant, un dur et un joueur agréable pour un vestiaire et il est coriace. Il n’a pas encore trouvé sa place, mais on y arrive. Il représente un élément intéressant en attaque pour nous », constate Nick Nurse.

Intéressant dans le sens où sans exceller dans un domaine, il est capable de porter le ballon et d’être le poseur d’écran sur le « pick-and-roll », de jouer sans ballon et couper au cercle, de patienter dans le corner d’où il peut faire parler son adresse longue distance (37% de réussite à Miami)…

« Vous l’avez probablement remarqué l’autre soir. On l’a impliqué dans beaucoup de ‘screen-and-rolls’. Probablement plus que ce à quoi il est habitué et il s’en est plutôt bien sorti. Mais il a encore des progrès à faire dans ce domaine, sachant que c’est ainsi qu’on devra peut-être l’utiliser, cela nous donne un autre atout », analyse le coach, selon qui Tyrese Maxey et Eric Gordon pourraient en tirer profit.

Son rôle devrait logiquement évoluer avec le retour des superstars locales. En attendant, le joueur, arrivé cet été après un pari manqué sur le plan contractuel, comble si bien les brèches que son coach voit en lui une « vraiment, vraiment très bonne addition ».

Caleb Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 18 18 44.0 54.1 81.0 0.6 1.6 2.1 1.3 1.8 0.7 0.8 0.4 6.2 2020-21 CHA 53 15 37.5 24.8 64.1 0.6 2.1 2.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.2 5.0 2021-22 MIA 60 23 50.7 41.3 76.3 1.2 2.7 3.8 1.1 1.7 1.0 0.9 0.5 9.2 2022-23 MIA 71 29 46.4 35.6 80.5 1.2 3.6 4.8 1.6 2.0 1.0 1.1 0.4 9.6 2023-24 MIA 64 27 43.1 34.9 77.8 1.2 3.2 4.4 2.2 2.0 0.7 1.2 0.5 10.0 2024-25 PHL 3 36 40.6 14.3 72.2 4.0 4.7 8.7 2.7 4.0 0.3 3.7 0.7 13.3 Total 269 24 44.9 35.5 76.0 1.1 2.9 3.9 1.6 1.8 0.8 1.0 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.