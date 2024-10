Caleb Martin sait quelle pièce il est dans le puzzle des Sixers

Caleb Martin avait fait un pari risqué cet été, et il l’a perdu, rejoignant finalement les Sixers pour 35 millions de dollars sur quatre ans alors que le Heat lui avait offert 65 millions sur cinq ans en amont…

Mais l’heure n’est pas aux regrets pour l’ailier, qui devrait être titulaire aux côtés du nouveau « Big Three » local.

« C’est comme ça qu’on s’intègre », explique-t-il au Philly Inquirer au sujet des sacrifices qu’il va devoir faire. « C’est ainsi que l’on complète les pièces du puzzle. Si tout le monde a le même but, de tourner à 20 points en moyenne, d’avoir le plus grand nombre de minutes, le plus grand nombre de tirs, ça ne forme pas une équipe. »

À 29 ans, Caleb Martin sait très bien qu’on lui demande d’être un « glue guy » autour de Tyrese Maxey, Paul George et Joel Embiid. À savoir ce joueur qui va faire les petites choses qu’on voit peu, mais qui lient l’ensemble.

Être celui qui relance le moteur

« J’ai déjà montré, sur les plus grosses scènes, ce que j’étais capable de faire » rappelle-t-il, en référence notamment à sa finale de conférence 2023 face aux Celtics. « Surtout sur le fait de mettre la balle dans le panier. Mais je sais que ça ne sera pas mon rôle. Ce n’est pas ce qu’on me demandera tous les soirs, et ça me va … Dans cette ligue, tout le monde peut marquer à haut niveau, vous voyez ? C’est beaucoup plus compliqué de faire le reste, quand vous devez faire les coupes dans les vides, que vous devez poser les écrans, prendre les gars en tout-terrain, apporter de l’énergie constante. Quand le groupe baisse les bras, il faut être celui qui le relance. Il faut être le gars qui relance continuellement le moteur. »

C’est comme ça que Caleb Martin s’est fait sa place dans la ligue, s’imposant comme un titulaire précieux.

« Quand on n’est pas drafté, personne ne vous demande de venir et de mettre des points. Il y a des gars payés 200 millions de dollars pour cela. Pourquoi est-ce qu’on vous demanderait de tourner à vingt points par match ? Donc c’est comme ça (en étant le « glue guy ») qu’on peut avoir des minutes, c’est comme ça qu’on peut faire tourner les têtes. C’est comme ça qu’on peut gagner la confiance des gars. Et c’est comme ça qu’on peut faire carrière. »

Caleb Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 18 18 44.0 54.1 81.0 0.6 1.6 2.1 1.3 1.8 0.7 0.8 0.4 6.2 2020-21 CHA 53 15 37.5 24.8 64.1 0.6 2.1 2.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.2 5.0 2021-22 MIA 60 23 50.7 41.3 76.3 1.2 2.7 3.8 1.1 1.7 1.0 0.9 0.5 9.2 2022-23 MIA 71 29 46.4 35.6 80.5 1.2 3.6 4.9 1.7 2.0 1.0 1.1 0.4 9.6 2023-24 MIA 64 27 43.1 34.9 77.8 1.2 3.2 4.4 2.2 2.0 0.7 1.2 0.5 10.0 Total 266 24 45.0 35.7 76.2 1.0 2.9 3.9 1.6 1.8 0.9 1.0 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.