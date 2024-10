Will Hardy change déjà son cinq majeur

Après trois matches à utiliser le même cinq majeur, Will Hardy l’a changé pour le match contre les Kings. D’un côté, il n’a pas eu le choix puisque, avec l’horrible blessure de Taylor Hendricks, il fallait le remplacer. C’est le rookie Cody Williams qui a été promu.

De l’autre, le coach a décidé de sortir Collin Sexton des titulaires, pour y mettre Jordan Clarkson à sa place. Pourquoi cette décision ?

« On essaie de faire un peu mieux fonctionner les deux groupes et on peut le faire sans trop influencer les minutes et les opportunités de chacun », lance Will Hardy. « Je crois en Collin Sexton et il sait que ça n’a rien à voir avec son jeu. Il s’agit de faire fonctionner les titulaires et les remplaçants. Au début du match, le premier groupe a montré des choses correctes offensivement, et je dois aider Collin dans le deuxième groupe, si on continue dans cette voie. »

En phase de tests

Après cette défaite contre Sacramento, Utah n’a toujours pas gagné la moindre rencontre après une semaine de compétition et Collin Sexton a visiblement mal digéré ce choix puisqu’il a rendu une copie de seulement 4 points à 0/7 au shoot… L’entraîneur cherche donc la bonne formule et ce changement de cinq majeur est un test.

« Rien n’est gravé dans le marbre pour l’instant », insiste-t-il. « J’ai parlé avec Sexton avant le match sur le fait de tenter quelque chose de différent, pour voir si on pouvait trouver du rythme offensivement. Collin a été génial, il veut que l’équipe joue bien. Il a toujours fait ce qu’on lui demandait et c’est ma responsabilité, s’il accepte ces choses, de penser à lui et de le mettre en position de réussir. »

Et ça pourrait encore changer dans les prochains jours à Utah. En effet, face aux Kings et après 26 minutes, Lauri Markkanen a quitté prématurément ses coéquipiers, à cause de soucis au dos. Utah rejoue ce jeudi, contre les Spurs.

« Son dos s’est bloqué. Il a reçu des soins à la pause et à une minute de la reprise, il était encore sur la table de massage, incapable de bouger », raconte le coach. « Donc ce fut ma décision, ainsi que celle du staff médical, de le retenir de jouer. Après, le dos, c’est au jour le jour. On verra comment il se sent ce mercredi et on ne prendra pas de décision avant le jour du match. »