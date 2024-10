Belle soirée à Sacramento. Les Kings ont ainsi décroché leur première victoire de la saison en domptant les Blazers, DeMar DeRozan a donc pu allumer le laser violet qui marque les succès du club depuis plusieurs saisons… et De’Aaron Fox a dépassé la barre des 10 000 points inscrits avec le maillot de la franchise en saison régulière !

Et ce n’est pas anodin car il n’est finalement que le cinquième à le faire dans l’histoire du club, rejoignant Oscar Robertson, Jack Twyman, Mitch Richmond et Tiny Archibald.

« Honnêtement, j’avais oublié à quel point j’en étais proche, mais le faire à domicile, et plus encore avec une victoire, ça le rend encore plus spécial » explique le meneur, auteur de 24 points pour atteindre les 10 007 points depuis son arrivée dans la Grande Ligue, en 2017. « Peu de personnes ont pu le réaliser, d’autant que la durée d’une carrière NBA est en moyenne de trois ans et demi, en gros un seul contrat. Donc avoir la chance d’évoluer dans cette ligue aussi longtemps, et mettre la balle dans le panier aussi souvent, c’est vraiment une bénédiction. »

Ça méritait bien une « standing ovation » de ses fans, ainsi que les compliments de son coach, Mike Brown.

« Quelle carrière ! » s’exclame ainsi le « head coach ». « Ce qu’il a réalisé pour la ville de Sacramento, la franchise… et inscrire son 10 000e point si jeune, ça doit vraiment être célébré. Donc félicitations à lui et au reste de sa famille, parce que c’est une chouette étape à franchir à ce stade de sa carrière. »

Pour l’anecdote, DeMarcus Cousins s’est ainsi arrêté à 9 894 points inscrits avec les Kings en saison régulière, Peja Stojakovic à 9 498 points, Chris Webber à 8 843 points et Mike Bibby à 8 384 points.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 3 38 44.4 27.3 92.9 0.3 4.0 4.3 8.0 3.3 1.7 3.7 0.0 22.3 Total 472 33 47.1 33.3 73.7 0.6 3.2 3.8 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.