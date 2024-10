Les Rockets ont pris leur revanche sur les Spurs

On le sait, les Rockets ont la fâcheuse tendance à déjouer quand les shoots ne rentrent pas. Dès lors, quand on observe les statistiques du dernier quart-temps à San Antonio, il y avait de quoi être très inquiet : 19 points marqués à 4/17 au shoot !

Pourtant, même en perdant ce quart-temps, Houston a tenu, gagné et donc pris sa revanche deux jours après une défaite au Frost Bank Center.

« On a été solide », estime Jalen Green, auteur de 36 points. « On peut faire beaucoup mieux. Dans des situations comme ça, où l’adversaire joue plus dur que nous, prend plus de rebonds – c’est comme ça qu’ils sont restés dans le match – alors on a fait plus d’efforts et mieux appliqué les consignes en attaque. »

Ils ont retenu la leçon

Il y a deux jours, les Rockets s’étaient inclinés à San Antonio. Ils avaient totalement manqué leur deuxième quart-temps avant de revenir mais de rater leur « money time ».

« On avait été un peu mou en fin de match la dernière fois », analyse Jabari Smith Jr. « Là, on a progressé. On est resté calme, on a eu confiance en nous, on a ralenti les choses, on n’a pas perdu le ballon, pris des shoots à chaque possession. Je suis très fier de la progression qu’on a affichée dans cette partie. »

Ime Udoka, lui aussi, a souligné la patience de ses joueurs.

« Le plus important, c’est qu’on ne s’est pas précipité offensivement. On a eu les shoots que l’on voulait », se réjouit-il. « Cela montre notre maturité. On a fait des stops et pris des tirs au bon moment. On a parfois été en difficulté dans les fins de match serrées et cela montre que nos jeunes progressent. »