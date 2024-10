Jordan Heir, la première paire spécialement destinée aux basketteuses

Le basket féminin surfe sur une vague de popularité de grande ampleur depuis quelques mois. Il y a notamment eu la finale du championnat universitaire américain qui a été davantage regardée que la finale de leurs homologues masculins, une saison WNBA qui a également battu tous les records sur le plan médiatique, et également cette campagne olympique marquée par une finale riche en émotions entre Américaines et Françaises…

Jordan Brand ne pouvait pas passer à côté alors que Nike et Puma ont déjà commencé à dégainer leurs modèles « signatures », respectivement pour Sabrina Ionescu et A’ja Wilson, ainsi que Breanna Stewart, et alors que Reebok va bientôt se joindre à la fête avec son égérie Angel Reese. Voici donc le résultat, la « Jordan Heir », premier modèle destiné au public féminin !

Déjà disponible en France

La tige se démarque par sa « cage » en TPU censée améliorer le maintien du pied et sa semelle extérieure à chevrons. Plusieurs joueuses ont été mises à contribution pour la conception de ce modèle « Low », comme Rhyne Howard et Jordin Canada de l’Atlanta Dream, Kia Nurse et Dearica Hamby des LA Sparks, ainsi que Kiki Rice des UCLA Bruins.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de lancer la série Jordan Heir. Nous assistons actuellement à une période charnière et transformatrice pour le sport, en particulier pour le sport féminin. Cette chaussure nous permet de tirer parti de notre compréhension de la façon dont les femmes jouent pour créer des produits qui peuvent bénéficier à toutes les athlètes et faire avancer l’ensemble du paysage sportif », a notamment déclaré Rhyne Howard.

La « Jordan Heir » est disponible sur Basket4Ballers sous un premier coloris « Peach Jam » en orange et vert, avec une semelle intermédiaire blanche et des finitions en gris. Le coloris « Series » est quant à lui en cours de réapprovisionnement. Son prix de vente est à 110 euros.