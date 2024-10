Josh Hart n’a pas tardé à se « retrouver »

On n’ira pas jusqu’à penser qu’il s’agissait d’un véritable coup de bluff de sa part, mais cela y ressemble un peu. Une semaine après avoir déclaré se sentir « perdu » dans le jeu Knicks, Josh Hart semble avoir aisément dispersé cette sensation. Car malgré sa présaison fantôme – un tir converti en quatre sorties (1/6 en cumulé) – l’arrière connaît un début de saison régulière « normal ».

À Boston, il a terminé avec 12 points (4/6 aux tirs), avant d’être encore plus fringant trois jours plus tard au Madison Square Garden face aux Pacers : 20 points (8/15, mais 1/6 de loin) et 10 rebonds. Lui qui trouvait n’avoir pas joué avec son énergie caractéristique face aux Celtics a corrigé le tir.

« Lorsque je rate des tirs, j’apporte cette intensité, cette énergie. C’était évidemment la première à domicile, l’ambiance était électrique, ce qui a aidé un peu », livre-t-il après la large victoire face à Indiana.

Juste des mots

Son discours n’a plus grand-chose de comparable avec lui affiché dix jours plus tôt, dans lequel il se disait prêt à être mis en retrait : « Soit j’essaie de trouver du rythme avec le cinq, soit on donne sa chance à quelqu’un d’autre et mon rôle change, je sors du banc pour jouer avec les remplaçants. »

« Je m’amusais juste avec vous tous. Je savais que j’allais être solide. C’était la présaison », lâche aujourd’hui Josh Hart, avec un sourire en coin. Il considère que sa formation est en train de prendre le rythme en attaque. « Et, plus important encore, en défense. Et en jouant les uns avec les autres, en voyant où chacun aime avoir le ballon et ce genre de choses. Je me sens bien. »

Pas d’inquiétude à avoir donc, pour l’un des meilleurs rebondeurs de la ligue à son poste qui ne manquera pas d’être responsabilisé par Tom Thibodeau après le transfert de Donte DiVincenzo. « Il parle juste pour parler. C’est quelqu’un pour qui je ne m’inquiète pas du tout. Il ne sait pas quand s’arrêter de parler », conclut Jalen Brunson.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 3.5 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.2 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 5.6 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 6.9 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 6.0 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 6.5 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 4.7 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 5.9 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 6.3 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 5.2 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 6.8 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 2 31 57.1 12.5 70.0 2.0 5.0 5.0 3.0 0.5 0.5 2.0 0.0 16.0 Total 455 29 45.9 34.3 74.7 1.2 5.4 5.4 2.7 2.3 1.0 1.3 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.